Prediksi Skor Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Garuda Muda Bisa Menang!

Skuad Timnas Indonesia U-20 / Dok: PSSI
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 akan melakoni laga pamungkas melawan Australia di pertandingan terakhir Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Garuda Muda diprediksi bisa mencuri kemenangan, sekaligus mengamankan tiket putaran final.
Duel Timnas Indonesia U-20 vs Australia dijadwalkan bergulir di New Laos National Stadium, VIentiane, Laos, Minggu (6/9). Laga pamungkas tersebut akan kick-off pukul 16.00 WIB.
Pertandingan tersebut menjadi laga hidup-mati bagi kedua kesebelasan. Timnas Indonesia U-20 dan Australia wajib mengunci kemenangan untuk menggenggam tiket otomatis lolos putaran final Piala Asia U-20 2027 sebagai juara Grup H.
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Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang menghuni puncak klasemen sementara Grup H dengan koleksi empat poin, sama seperti Australia. Sementara Malaysia di posisi ketiga dengan dua poin, kemudian Laos di posisi buncit dengan nol poin.
Dengan situasi tersebut, artinya ada tiga tim yang kini berjuang memperebutkan tiket putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok. Karena itu, duel Timnas Indonesia U-20 vs Australia menjadi laga hidup-mati bagi kedua tim.
Jika imbang, Timnas Indonesia U-20 masih punya peluang lolos ke putaran final. Namun nasibnya bergantung pada hasil Malaysia vs Laos untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup.
Timnas Indonesia U-20 punya kans lolos lewat jalur runner-up terbaik. Posisi Garuda Muda juga dipastikan berada di atas Australia, karena unggul selisih gol.
Yang jelas, skenario terbaik Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final adalah mengunci kemenangan atas Australia. Tambahan tiga poin tersebut akan membuat Garuda Muda lolos juara grup dengan koleksi tujuh poin tanpa harus bergantung dari hasil laga Malaysia vs Laos.
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Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, mengaku penasaran menghadapi Australia. Pasalnya, ia belum pernah menang atas skuad muda Socceroos tersebut sejak melatih tim nasional kelompok umu U-17 hingga U-20.
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Jawa Pos
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