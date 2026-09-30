Arema FC Kembali Berlatih usai Libur Sepekan, Siapkan Pemain Lawan Bhayangkara

Latihan skuad Arema FC jelang laga lawan Bhayangkara FC, usai libur jeda internasional. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC kembali menjalani latihan usai mendapat waktu istirahat selama tujuh hari. Skuad Singo Edan akan menghadapi Bhayangkara dalam laga lanjutan super league.
Para pemain Arema FC mulai berkumpul dan berlatih sejak Minggu (27/9) dipimpin asisten pelatih Andre Caldas.
Sementara itu, pelatih kepala Marcos Santos masih berada di Brasil karena memiliki keperluan pribadi.
Andre Caldas menilai waktu istirahat yang diberikan kepada pemain memberikan manfaat positif.
Selain membantu memulihkan kondisi fisik, jeda tersebut juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menyegarkan pikiran setelah menjalani rangkaian pertandingan.
Arema FC memiliki waktu cukup panjang sebelum kembali bertanding yakni mencapai 22 hari sehingga tim harus memanfaatkan itu dengan baik.
"Para pemain membutuhkan waktu istirahat sebelum kembali menjalani program latihan bersama tim. Mayoritas pemain kembali dengan kondisi yang cukup baik," ungkap Andre Caldas.
Meski mendapat libur selama sepekan, pemain Arema FC tidak benar-benar meninggalkan aktivitas latihan.
Tim pelatih sebelumnya telah memberikan program khusus yang bisa dilakukan secara mandiri selama mereka berada di luar tim.
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Jawa Pos
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