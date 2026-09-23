4 Pemain U-23 Gacor di Super League 2026/2027, Amunisi Persija Jakarta dan Arema FC Unjuk Gigi

Arlyansyah Abdulmanan menjadi salah satu dari empat pemain U-23 yang sudah mencetak gol di Super League 2026/2027 hingga pekan ketiga. (Persija)
JawaPos.com - Empat pemain U-23 sudah mencetak gol di Super League 2026/2027 hingga pekan ketiga, yakni Zanadin Fariz, Ananda Raehan, Arlyansyah Abdulmanan, dan Mauro Zijlstra.
Keempat pemain tersebut menjadi bagian dari Persik Kediri, PSM Makassar, Persija Jakarta, dan Arema FC, yang mulai mendapat kontribusi dari pemain muda.
Arlyansyah Abdulmanan menjadi salah satu pemain U-23 yang mencuri perhatian.
Dia mencetak gol kemenangan Persija Jakarta atas Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027.
Gol tunggal tersebut tercipta pada menit ke-13 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam.
Gol itu bermula dari pergerakan Kerim Memija di sektor kiri yang dilanjutkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti.
Arlyansyah Abdulmanan yang sudah berada di posisi tepat langsung menyodorkan kaki kanan untuk mengarahkan bola ke gawang Java United.
Pemain berusia 20 tahun tersebut mengaku senang bisa membantu Persija Jakarta meraih tiga poin.
Menurut dia, kemenangan itu merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang harus menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
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