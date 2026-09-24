Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 24 September 2026 | 14.38 WIB

Deadline Day, Isenmulang Kalteng FC Datangkan Eks Kiper Arema FC Lucas Frigeri

Isenmulang Kalteng FC datangkan eks kiper Arema FC Lucas Frigeri jelang deadline day BRI Super League 2026. (Arema FC) - Image

Isenmulang Kalteng FC datangkan eks kiper Arema FC Lucas Frigeri jelang deadline day BRI Super League 2026. (Arema FC)

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC kembali menambah kekuatan skuadnya dengan mendatangkan kiper asal Brasil, Lucas Henrique Frigeri.

Isenmulang Kalteng FC membuat langkah pada hari terakhir bursa transfer dengan mendatangkan Lucas Henrique Frigeri.

Kiper asal Brasil tersebut resmi bergabung dan menjadi pemain asing ke-11 yang dimiliki klub untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/27.

Kedatangan Frigeri menjadi tambahan penting di sektor penjaga gawang Isenmulang. Pemain kelahiran Catanduva, Brasil, 15 Juni 1989 itu membawa pengalaman panjang, termasuk selama berkarier di sepak bola Indonesia.

Frigeri bukan nama baru bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Sebelum bergabung dengan Isenmulang Kalteng FC, kiper dengan tinggi 1,94 meter tersebut memperkuat Arema FC selama dua musim.

Bersama Arema, Frigeri tercatat tampil dalam 54 pertandingan liga pada periode 2024 hingga 2026. Ia juga menjadi bagian dari skuad Singo Edan yang meraih gelar Piala Presiden 2024.

Penampilan Frigeri bersama Arema juga membuatnya mendapatkan sejumlah catatan individu. Salah satunya adalah penghargaan Save of the Month Super League pada April 2026.

Pengalaman di Indonesia sebenarnya sudah dimiliki Frigeri sebelum membela Arema. Pada musim 2023/24, ia sempat menjadi bagian dari Madura United dan mencatatkan 18 penampilan di kompetisi domestik.

Sebelum berkarier di Indonesia, Frigeri lebih banyak menghabiskan perjalanan profesionalnya di Brasil.

Ia pernah memperkuat sejumlah klub seperti Luverdense, Rio Claro, São Caetano, Atlético Goianiense, CSA, Avaí, Inter de Limeira, Novorizontino, Santo André, hingga Londrina.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Utang 2 Poin, Persebaya Surabaya Bertekad Bangkit Lawan Isenmulang Kalteng FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Utang 2 Poin, Persebaya Surabaya Bertekad Bangkit Lawan Isenmulang Kalteng FC

Selasa, 22 September 2026 | 14.44 WIB

Persebaya Kehilangan Dua Poin! Bernardo Tavares Bidik Kemenangan Kontra Isenmulang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Kehilangan Dua Poin! Bernardo Tavares Bidik Kemenangan Kontra Isenmulang

Selasa, 22 September 2026 | 10.00 WIB

Marselino Ferdinan Gabung Persija, 3 Fakta Menarik Ini Jarang Diketahui - Image
Sepak Bola Indonesia

Marselino Ferdinan Gabung Persija, 3 Fakta Menarik Ini Jarang Diketahui

Kamis, 24 September 2026 | 05.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore