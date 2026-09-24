Deadline Day, Isenmulang Kalteng FC Datangkan Eks Kiper Arema FC Lucas Frigeri

Isenmulang Kalteng FC datangkan eks kiper Arema FC Lucas Frigeri jelang deadline day BRI Super League 2026. (Arema FC)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC kembali menambah kekuatan skuadnya dengan mendatangkan kiper asal Brasil, Lucas Henrique Frigeri.
Isenmulang Kalteng FC membuat langkah pada hari terakhir bursa transfer dengan mendatangkan Lucas Henrique Frigeri.
Kiper asal Brasil tersebut resmi bergabung dan menjadi pemain asing ke-11 yang dimiliki klub untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/27.
Kedatangan Frigeri menjadi tambahan penting di sektor penjaga gawang Isenmulang. Pemain kelahiran Catanduva, Brasil, 15 Juni 1989 itu membawa pengalaman panjang, termasuk selama berkarier di sepak bola Indonesia.
Frigeri bukan nama baru bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Sebelum bergabung dengan Isenmulang Kalteng FC, kiper dengan tinggi 1,94 meter tersebut memperkuat Arema FC selama dua musim.
Bersama Arema, Frigeri tercatat tampil dalam 54 pertandingan liga pada periode 2024 hingga 2026. Ia juga menjadi bagian dari skuad Singo Edan yang meraih gelar Piala Presiden 2024.
Penampilan Frigeri bersama Arema juga membuatnya mendapatkan sejumlah catatan individu. Salah satunya adalah penghargaan Save of the Month Super League pada April 2026.
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Pengalaman di Indonesia sebenarnya sudah dimiliki Frigeri sebelum membela Arema. Pada musim 2023/24, ia sempat menjadi bagian dari Madura United dan mencatatkan 18 penampilan di kompetisi domestik.
Sebelum berkarier di Indonesia, Frigeri lebih banyak menghabiskan perjalanan profesionalnya di Brasil.
Ia pernah memperkuat sejumlah klub seperti Luverdense, Rio Claro, São Caetano, Atlético Goianiense, CSA, Avaí, Inter de Limeira, Novorizontino, Santo André, hingga Londrina.
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