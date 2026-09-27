Arema FC Women Buka Seleksi Pemain Putri, 100 Lebih Talenta Muda Datang dari Berbagai Daerah

Ilustrasi: Arema Women. (Istimewa)
JawaPos.com - Lebih dari 100 pesepak bola putri mengikuti seleksi terbuka Arema FC Women di Dreams Football Pitch, Sabtu (26/9/2026). Para peserta datang dari berbagai daerah untuk memperebutkan kesempatan masuk ke dalam skuad Arema FC Women.
Seleksi tersebut menjadi ajang bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim pelatih dan pemandu bakat. Peserta tidak hanya berasal dari Malang Raya, tetapi juga datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Beberapa di antaranya berasal dari Lumajang, Jember, Blitar, Surabaya, Banyuwangi hingga Jombang. Ada pula pemain muda yang datang dari luar pulau untuk mengikuti proses seleksi tersebut.
Persaingan semakin terlihat ketika peserta menjalani sesi games internal. Dalam kondisi cuaca yang cukup terik, para pemain dituntut menunjukkan kemampuan teknik dan pemahaman permainan.
Penguasaan bola, akurasi umpan, visi bermain, kemampuan olah bola hingga kondisi fisik menjadi sejumlah aspek yang diperhatikan selama proses seleksi.
Pengelola Arema FC Women Academy Semarang, Rahmad Widjanarko, turut hadir memantau jalannya seleksi. Ia melihat antusiasme para pemain cukup tinggi, termasuk dari sisi kualitas permainan.
Untuk kelompok usia U-15, terdapat sekitar 40 peserta yang mengikuti seleksi. Sementara itu, kategori U-18 diikuti sekitar 60 pemain.
"Antusiasmenya luar biasa. Untuk kelompok usia U-15 ada sekitar 40-an anak, sementara di U-18 ada sekitar 60-an anak. Kalau dilihat dari kemampuan, mereka luar biasa dan tidak kalah bersaing dengan zona lainnya," ujar Rahmad.
Seleksi ini menjadi bagian dari persiapan Arema FC Women menghadapi kompetisi Hydroplus Soccer League 2026/2027. Tim tersebut dijadwalkan tampil di beberapa zona, termasuk Kudus dan Surabaya.
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