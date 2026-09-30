Cerita Aprianto dari NTB, Warga Kampung Tutup Jalan saat Kendal Tornado FC Main

Pemain Kendal Tornado FC saat bertanding. (Istimewa)
JawaPos.com - Setiap Laskar Badai Pantura Kendal Tornado FC bertanding, warga di kampung Aprianto berkumpul menggelar nonton bareng atau nobar.
Jalan di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, ditutup sementara agar warga bisa menyaksikan pertandingan bersama.
Bagi masyarakat setempat, pertandingan Kendal Tornado FC menjadi salah satu hiburan yang ditunggu.
Mereka mengikuti jalannya pertandingan melalui layar yang disiapkan di kampung, meski akses internet di wilayah tersebut masih menjadi tantangan.
Aprianto mengatakan, selalu memberi kabar kepada keluarga ketika Kendal Tornado FC akan bertanding.
Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada tetangga yang sudah menantikan agenda nobar.
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"Jadi setiap Kendal Tornado FC akan bertanding saya kabari keluarga, karena tetangga di kampung sudah nunggu untuk nonton bareng. Saya kirim uang untuk sekadar beli kopi," kata Aprianto, Rabu (30/9).
Antusiasme warga bahkan membuat keluarga Aprianto rutin memberikan informasi mengenai jadwal pertandingan.
Dia bercerita, sang ayah pernah mendapat teguran dari tetangga karena lupa mengabarkan bahwa Kendal Tornado FC sedang bermain.
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Jawa Pos
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