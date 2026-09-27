Lampu Stadion Sriwedari Tak Standar, Kendal Tornado FC Beli Rp1 Miliar

JawaPos.com - Kendal Tornado FC mengambil langkah mandiri untuk mendukung kelayakan Stadion Sriwedari, Solo, sebagai venue pertandingan Pegadaian Championship 2026/27. Pemilik klub, Junianto, mengungkapkan pihaknya telah membeli perangkat lampu senilai Rp1 miliar karena pencahayaan stadion dinilai belum memenuhi standar regulasi kompetisi.

Pembelian lampu tersebut menjadi salah satu perhatian Junianto ketika bertemu Wali Kota Solo Respati Ardi di tengah pertandingan Kendal Tornado FC melawan PS Barito Putera pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27, Sabtu (26/9) sore.

Menurut Junianto, keputusan membeli lampu dilakukan setelah mendapat masukan dari tim mengenai kondisi pencahayaan Stadion Sriwedari. Kendal Tornado FC menggunakan stadion tersebut sebagai kandang selama kompetisi musim 2026/27.

"Sudah saya sampaikan ke Mas Wali. Kemarin anak-anak bilang, Pak, lampunya tidak standar. Ya sudah kita belikan. Ini kita belikan ke Cina, Rp1 miliar. Tidak tahu nanti Mas Wali gantikan apa nanti," beber Junianto dilansir iLeague.

Langkah tersebut diambil agar persoalan pencahayaan tidak mengganggu pelaksanaan pertandingan Kendal Tornado FC. Junianto berharap fasilitas Stadion Sriwedari semakin memenuhi kebutuhan pertandingan profesional.

Selain persoalan lampu, Junianto juga menyampaikan catatan mengenai keberadaan tiang steger yang digunakan untuk kebutuhan kamera pertandingan. Menurutnya, posisi tiang tersebut mengganggu pandangan penonton di tribun.

Keluhan tersebut langsung mendapat perhatian Respati. Pemkot Solo memastikan akan melakukan pembenahan terhadap sejumlah fasilitas di Stadion Sriwedari, termasuk penataan tiang steger dan penambahan bangku penonton.

"Jadi saya memastikan fasilitas di Stadion Sriwedari ini. Saya sampaikan kepada beliau, saya ucapkan terima kasih diberi kepercayaannya menjadi homebase untuk Kendal Tornado FC. Ini akan segera kita benahi supaya nanti di liga bisa berlangsung dan lancar," kata Respati.

Respati menyebut setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Pemkot Solo, yakni tiang steger, lampu stadion, serta tambahan bangku penonton. Pembenahan tersebut nantinya tetap memperhatikan status Stadion Sriwedari yang berkaitan dengan kawasan cagar budaya.