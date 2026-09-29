Kiper Kendal Tornado FC Er Deva Dipanggil Timnas U-20, Try Hamdani Siap Jadi Andalan

JawaPos.com - Kendal Tornado FC harus kehilangan kiper muda Er Deva Aulia Egon saat menghadapi Persis Solo pada matchday keempat Pegadaian Championship 2026/2027.

Er Deva Egon dipanggil Timnas Indonesia U-20 yang tengah menjalani training camp (TC) di China hingga 6 Oktober 2026 persiapan Piala Asia U-20 2027.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes memastikan klub mendukun keputusan tersebut.

Menurut dia, pemanggilan ke tim nasional merupakan kesempatan penting bagi Deva untuk menambah pengalaman di level internasional.

“Jadi Deva langsung bergabung ke timnas. Dia kami datangkan untuk mengisi slot regulasi. Tapi kalau negara memanggil tentu kami berikan dukungan penuh,” kata Stefan.

Deva menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapat kepercayaan di awal musim.

Kiper berusia 18 tahun tersebut tampil dalam tiga pertandingan pertama Kendal Tornado FC di Pegadaian Championship 2026/2027.

Dua di antaranya berakhir dengan catatan clean sheet. Deva mampu menjaga gawang Kendal Tornado FC tetap aman ketika menghadapi De Reds FC dan Persipura Jayapura.