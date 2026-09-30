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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 30 September 2026 | 22.35 WIB

Risto Mitrevski Full Senyum! Bintang Serba-bisa Persebaya Surabaya Siap Hadapi Isenmulang FC

Risto Mitrevski kembali berlatih bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo untuk persiapan menghadapi Isenmulang FC. (Persebaya) - Image

Risto Mitrevski kembali berlatih bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo untuk persiapan menghadapi Isenmulang FC. (Persebaya)

JawaPos.com — Risto Mitrevski kembali tersenyum saat Persebaya Surabaya menggelar latihan di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (29/9/2026).

Setelah mendapat waktu istirahat selama jeda kompetisi, bek asal Makedonia Utara itu kembali berlatih bersama tim untuk menghadapi Isenmulang FC pada pekan keempat Super League.

Risto Mitrevski Senang Kembali Berlatih

Senyum Risto Mitrevski menjadi gambaran positifnya suasana skuad Persebaya Surabaya setelah kembali berkumpul.

Para pemain langsung menjalani latihan untuk membangun kembali kondisi fisik sekaligus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Bagi Risto, momen kembali berlatih bersama rekan-rekan setelah beberapa hari tanpa sesi tim terasa menyenangkan.

Pemain berusia 34 tahun tersebut melihat seluruh anggota skuad juga memiliki semangat serupa untuk kembali bekerja setelah mendapatkan waktu istirahat.

“Setelah menjalani beberapa hari tanpa latihan bersama, tentu senang bisa kembali berkumpul dan berlatih bersama tim,” ujar Risto.

“Semua pemain juga terlihat senang bisa kembali ke lapangan. Sekarang kami mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya.”

Kembalinya skuad ke lapangan sekaligus menandai dimulainya persiapan Persebaya Surabaya menuju pekan keempat Super League.

Editor: Banu Adikara
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