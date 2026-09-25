Palangka Raya Masih Hadapi Karhutla, Makan Konate Berharap Isenmulang Tetap Bisa Ladeni Persebaya

Makan Konate memperkuat Isenmulang Kalteng FC pada kompetisi BRI Super League. (Istimewa)
JawaPos.com – Isenmulang Kalteng FC akan menjamu Persebaya Surabaya. Jika sesuai jadwal, duel akan digelar di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, pada 9 Oktober nanti. Masalahnya, Palangka Raya tengah dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kualitas udara masih cukup buruk. Kondisi itu jelas tidak ideal bagi kedua tim.
Gelandang Isenmulang, Makan Konate, yakin duel akan tetap digelar sesuai dengan venue awal. "Saya berdoa agar situasinya segera membaik. Saya sangat ingin bisa main di sana (Palangka Raya), jadi semoga situasi terus membaik," tutur Konate, dilansir dari website I.League.
Beruntung, kompetisi masih memasuki masa jeda. Masih ada waktu libur setidaknya hingga dua pekan ke depan. Konate tentu berharap asap di Palangka Raya sudah menghilang dalam jangka waktu tersebut.
Di laga terakhir kontra Garudayaksa FC (19/9), Persebaya tidak bisa menurunkan skuad terbaik. Francisco Rivera dan Ernando Ari menepi akibat cedera. Masalahnya, tidak semua pemain pengganti tampil maksimal.
"Ada (pemain) yang mampu menunjukkan kemampuannya, tapi ada pula yang tidak bisa memaksimalkan kesempatan," beber pelatih Persebaya, Bernardo Tavares.
Meski begitu, Tavares ogah menyalahkan para pemainnya. "Kadang, memang ada pemain yang underperform. Kadang ada yang merasa berat (di lapangan), ada juga yang dalam kondisi cedera. Sekarang, kami tetap harus membangun skuad dengan berbagai kondisi yang ada," terang pelatih asal Portugal itu.
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