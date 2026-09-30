Tanpa Penonton! Laga Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya Pindah Stadion ke Bandar Lampung

Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 yang digelar tanpa penonton di Bandar Lampung. (Isenmulang FC)
JawaPos.com — Laga Isenmulang Kalteng FC kontra Persebaya Surabaya pada pekan keempat Super League 2026/2027 dipastikan berlangsung tanpa penonton pada Jumat (9/10/2026).
Selain tanpa suporter, pertandingan tersebut juga mengalami perpindahan venue dari Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.
Isenmulang Kalteng FC memastikan pertandingan melawan Persebaya Surabaya digelar tanpa penonton.
Kepastian tersebut disampaikan melalui kanal Instagram resmi klub, sekaligus meminta suporter kedua tim tidak datang ke stadion maupun area sekitarnya.
“TANPA PENONTON! Pertandingan pekan ke-4 antara Isenmulang Kalteng FC kontra Persebaya Surabaya akan digelar tanpa penonton,” tulis Isenmulang FC di kanal Instagram resmi mereka.
“Kami mohon pengertian dan dukungan dari seluruh isenmulang mania dan juga bonek mania untuk tidak hadir ke stadion dan sekitarnya,” lanjut pernyataan tersebut.
Dengan keputusan ini, duel pekan keempat Super League 2026/2027 tidak akan menghadirkan atmosfer tribun seperti pertandingan kandang pada umumnya.
Keputusan tanpa penonton tersebut juga membuat suporter Persebaya Surabaya harus menyesuaikan rencana perjalanan menuju pertandingan.
Bonek Mania maupun pendukung Isenmulang FC diminta menghormati ketentuan penyelenggara dengan tidak mendatangi lokasi pertandingan.
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Jawa Pos
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