Siap Main di Mana Saja, Tavares Tak Masalah Laga Isenmulang FC vs Persebaya Dipindah

Bernardo Tavares menegaskan Persebaya Surabaya siap bermain di mana pun setelah laga melawan Isenmulang Kalteng FC dipindah ke Bandar Lampung. (FOTO: Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya tetap fokus menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 meski lokasi pertandingan dipindah dari Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Bernardo Tavares menegaskan Green Force harus siap bermain di mana pun laga digelar.
Skuad Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan perdana setelah jeda kompetisi pada Selasa (29/9/2026). Setelah sebelumnya memanfaatkan masa jeda untuk memulihkan kondisi, para pemain kini mulai mengarahkan fokus untuk menghadapi pertandingan tandang berikutnya.
Pertandingan Isenmulang Kalteng FC kontra Persebaya Surabaya tetap digelar pada Jumat, 9 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB. Namun, venue pertandingan mengalami perubahan dari Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, menjadi Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.
Perubahan tersebut tercantum dalam Circular #10 yang diterbitkan PT Liga Indonesia Baru (LIB) pada 28 September 2026. Dalam dokumen tersebut, LIB secara resmi menginformasikan penyesuaian venue pertandingan Super League 2026/2027 antara Isenmulang Kalteng FC dan Persebaya Surabaya.
Berdasarkan penyesuaian tersebut, pertandingan tetap masuk dalam Matchweek 4 dengan nomor pertandingan 29. Jadwal tanggal dan waktu tidak berubah, sehingga kedua tim tetap dijadwalkan bertanding pada 9 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.
Venue awal pertandingan tercatat Stadion Tuah Pahoe di Palangkaraya. Sementara venue baru yang ditetapkan adalah Stadion PKOR Sumpah Pemuda di Bandar Lampung dengan referensi dokumen 021/KFC-PT.ABI/IX/2026.
Bernardo Tavares sudah menyampaikan kemungkinan perpindahan venue sebelum keputusan resmi keluar. Pelatih Persebaya Surabaya tersebut sebelumnya menyebut pertandingan kemungkinan tidak berlangsung di Palangkaraya karena situasi kabut asap.
"Saya rasa pertandingan tersebut tidak akan dilangsungkan di sana, melainkan akan dipindah ke tempat lain," ujar Tavares, Selasa (29/9/2026).
“Mari kita tunggu pengumuman resmi dan yang terpenting kami harus siap di mana pun pertandingan itu akan digelar.”
Pernyataan tersebut disampaikan ketika skuad Persebaya Surabaya baru memulai kembali aktivitas latihan setelah jeda kompetisi. Tavares memilih menunggu keputusan resmi penyelenggara sembari memastikan tim tetap mempersiapkan diri menghadapi laga tandang.
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