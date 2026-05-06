Batal di Jakarta! Laga Panas Persija vs Persib Dipindah ke Markas Borneo FC, Jakmania Boleh Hadir

Selebrasi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha usai mencetak gol ke gawang Persija Jakarta saat pertandingan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). (Taofik Achmad Hidayat)
JawaPos.com - Pertandingan penuh gengsi dalam lanjutan Super League antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung batal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Keputusan itu disampaikan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) usai berkoordinasi dengan Baintelkam Polri pada Rabu siang (6/5).
Direktur Utama (Dirut) LIB Ferry Paulus menyampaikan bahwa laga panas tersebut akan dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Persisnya di Stadion Segiri, markas Borneo FC yang terletak di Samarinda. Pertandingan tetap dijadwalkan pada Minggu sore (10/5) pada pukul 15.30 WIB.
”Liga memutuskan (pertandingan antara Persija Jakarta vs Persib Bandung) untuk digelar di Kalimantan Timur, di Samarinda tepatnya. Waktunya sama, tanggal 10 Mei 2026, jamnya tetap 15.30 WIB,” kata Ferry kepada JawaPos.com.
Menurut Ferry, ada beberapa alasan pemindahan lokasi pertandingan antara dua klub besar di Indonesia tersebut. Salah satunya adalah pertimbangan keamanan. Termasuk rangkaian sejumlah agenda besar sepanjang Mei, khususnya yang berlangsung di Jakarta.
”Bahwa bulan Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan di aspek sepak bola,” ujarnya.
Menurut Ferry, PT LIB selaku penyelenggara Super League punya tanggung jawab untuk ikut memastikan pertandingan yang berlangsung tidak sampai mengakibatkan terjadinya hal-hal di luar kendali. Selain itu, mereka juga punya tanggung jawab untuk mendukung agenda-agenda besar di luar liga.
PT LIB menyatakan, sudah mencoba mencari alternatif stadion lain di Jakarta dan Jawa. Namun demikian, dari seluruh stadion yang memungkinkan menghelat pertandingan liga teratas sepak bola Indonesia tersebut, tidak ada satu pun yang memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan.
”Selain memang ada klub dari Jawa sendiri yang bertanding di waktu yang bersamaan dan satu hari atau satu hari sebelum dan sesudah dari pertandingan tanggal 10,” kata dia.
Meski pertandingan itu dipindahkan ke Samarinda, suporter Persija Jakarta, Jakmania, tetap dibolehkan hadir secara langsung ke stadion. Hanya bobotoh -julukan suporter Persib Bandung - yang tidak diperkenankan untuk datang.
Itu sesuai dengan aturan bahwa suporter tim tamu tidak dibolehkan datang ke stadion.
