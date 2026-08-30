RUPS PT LIB 2026: Susunan Pengurus Berubah, Sejumlah Usaha Baru Mulai Disiapkan

JawaPos.com - PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026 di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (26/8).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting terkait evaluasi musim 2025/26 sekaligus persiapan kompetisi musim 2026/27.

Dalam RUPS Tahunan, PT LIB menyampaikan laporan kegiatan dan bisnis perusahaan sepanjang musim 2025/26. Pembahasan mencakup kegiatan korporasi, penyelenggaraan kompetisi, hingga perkembangan bisnis perseroan.

Para pemegang saham juga mendapatkan paparan mengenai laporan keuangan PT LIB. Materi yang disampaikan meliputi laporan keuangan audited, laporan keuangan interim musim 2025/26, serta kontribusi, ranking, dan rating Super League 2025/26.

Agenda kemudian berlanjut pada RUPS Luar Biasa. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah pengalihan saham PT LIB yang melibatkan sejumlah klub, yakni Persis Solo melalui PT Persis Solo Saestu, Garudayaksa FC melalui PT Bintang Sepakbola Dunia, Semen Padang FC melalui PT Kabau Sirah Semen Padang, PSS Sleman melalui PT Putra Sleman Sembada, PSBS Biak melalui PT Sepakbola Biak Jaya, serta Isenmulang Kalteng FC melalui PT Adhyaksa Banten Indonesia.

RUPS juga membahas perubahan susunan pengurus PT LIB. Jajaran direksi yang tercantum terdiri dari Ferry Paulus sebagai Direktur Utama, Sadikin Aksa sebagai Direktur Komersial, Asep Saputra sebagai Direktur Kompetisi, serta Teddy Tjahjono sebagai Direktur Keuangan & Administrasi.

Untuk jajaran komisaris, Yunus Nusi tercatat sebagai Komisaris Utama. Sementara Muhammad Lutfi dipercaya sebagai Komisaris Independen dan Glenn T Sugita sebagai Komisaris.

Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, berharap hasil RUPS dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kompetisi dan pengembangan bisnis perusahaan.