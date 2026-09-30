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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 30 September 2026 | 17.55 WIB

Piala Asia 2027 Semakin Dekat, Timnas Indonesia Masih Punya Waktu untuk Memperbaiki Permainan

Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks. (Kevin Diks) - Image

Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks. (Kevin Diks)

JawaPos.com - Timnas Indonesia mulai memasuki fase penting dalam persiapan menuju Piala Asia 2027.

Waktu yang tersisa memang semakin pendek, tetapi skuad Garuda masih memiliki sejumlah pertandingan untuk memperbaiki permainan sebelum menghadapi persaingan di turnamen terbesar Asia tersebut.

Seluruh rangkaian pertandingan selama satu tahun terakhir pada dasarnya menjadi bagian dari proses untuk tampil di Piala Asia 2027.

Setiap agenda internasional digunakan untuk membangun tim, melihat kemampuan pemain, sekaligus mencari komposisi yang paling sesuai dengan kebutuhan permainan.

Memasuki FIFA Matchday di bulan November nanti, gambaran pemain yang akan dibawa ke skuad Piala Asia diperkirakan mulai semakin jelas.

Artinya, pemain yang mendapatkan kesempatan pada FIFA Matchday di bulan November memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari kerangka utama Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2027.

Situasi itu membuat pertandingan yang tersisa menjadi sangat penting. Bukan hanya hasil akhir yang perlu diperhatikan, tetapi juga perkembangan permainan secara keseluruhan.

Di babak grup FIFA Asean Cup 2026, Timnas Indonesia masih belum menunjukkan penampilan yang benar-benar meyakinkan jika ingin memenuhi target yang ingin dicapai di Piala Asia tahun 2027.

Ada beberapa aspek dalam permainan yang masih perlu diperbaiki agar tim bisa tampil lebih konsisten ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Editor: Banu Adikara
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