Mitchell Baker Bisa Masuk Skuad Timnas Indonesia Piala AFF 2026, Luke Vickery Disiapkan untuk Piala Asia 2027

JawaPos.com - Opsi lini depan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 pada akhir bulan ini bertambah. Salah satu pemain naturalisasi baru, Mitchell Baker, berpeluang memperkuat skuad Garuda asuhan John Herdman.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Mitchell dapat menjadi target man dalam skema permainan Herdman. Dengan tinggi badan 1,96 meter, pemain Vermont Green FC yang berkompetisi di USL League Two itu diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia, terutama dalam duel udara.

"Pastinya, Coach John Herdman sudah punya rencana untuk mengintegrasikan Mitchell ke dalam tim," kata Erick.

Mitchell resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Senin (13/7). Dia menjalani pengambilan sumpah di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Jakarta.

Proses naturalisasi pemain kelahiran Melbourne, Australia, 11 Desember 2006 itu berlangsung cepat karena dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026.

Saat ini Mitchell telah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Meski masuk proyeksi skuad Piala AFF 2026, dia tetap harus mengikuti rangkaian latihan dan seleksi di bawah arahan Herdman.

"Pada fase pertama ini kami memanggil sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung, sementara beberapa pemain juga mungkin tidak melanjutkan ke fase berikutnya," ujar Herdman.

Sementara itu, pemain lain yang dalam waktu dekat akan menjalani proses naturalisasi adalah Luke Vickery. Pemain berdarah Jerman tersebut dijadwalkan menjalani proses naturalisasi di Sydney pada Kamis (16/7).

Namun, Vickery tidak masuk dalam rencana skuad Piala AFF 2026 karena tidak mendapatkan izin dari klubnya.