Tampil Mengecewakan dan Keok di Piala AFF 2026, Timnas Indonesia Harus Bangkit di Piala Asia 2027!

JawaPos.com - Kegagalan tim nasional Indonesia dalam Piala AFF 2026 merupakan ujian membangun skuad menghadapi Piala Asia 2027, demikian disampaikan pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo, dikutip dari ANTARA.

"Sejak John Herdman menangani tim pada Januari 2026, saya selalu menekankan bahwa tolok ukur utama adalah Piala Asia, bukan Piala AFF," kata Anton Sanjoyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8). Kegagalan menembus pertahanan Singapura menunjukkan pemain pelapis belum cukup tangguh bersaing, bahkan di tingkat ASEAN.

Anton berharap suporter Timnas Indonesia menempatkan kegagalan itu dalam perspektif yang lebih luas.

Menurutnya, level elite Asia merupakan medan tempur yang sangat berbeda dibanding AFF. Menghadapi Jepang, Korea Selatan, atau Australia, skuad Garuda perlu meningkatkan kualitas teknik pemain dan strategi tim yang jauh di atas standard dalam laga AFF.

Mantan jurnalis peliput sepak bola itu merekomendasikan beberapa langkah krusial bagi John Herdman dan PSSI, di antaranya pelatih Jhon Hermand tidak boleh dipecat.

"Proses itu masih berjalan, dan pergantian pelatih hanya akan merusak fondasi yang sedang dibangun," katanya.

Menurutnya, Herdman harus bekerja lebih keras dan tidak boleh bersantai. Pelatih asal Inggris itu perlu meracik ulang strategi yang paling pas dengan sumber daya pemain yang ada.