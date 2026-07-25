Resmi! JFA Tunjuk Go Oiwa Gantikan Hajime Moriyasu, Ambil Alih Timnas Jepang Setelah Piala Asia 2027

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) resmi menunjuk Go Oiwa sebagai pelatih tim nasional Jepang berikutnya menggantikan Hajime Moriyasu. Oiwa akan mulai bertugas setelah gelaran Piala Asia dan diproyeksikan memimpin Samurai Blue hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu diambil dalam rapat dewan JFA pada 23 Juli.

Terbaru, Hajime Moriyasu diberikan kontrak jangka pendek sekitar enam bulan untuk tetap menangani tim hingga ajang Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi pada Januari hingga Februari. Moriyasu pun menyatakan komitmennya untuk menutup masa tugas dengan hasil terbaik.

“Dengan memberikan yang terbaik bersama para pemain selama periode kontrak ini, saya ingin menyerahkan tongkat estafet kepada pelatih berikutnya dalam kondisi terbaik,” ujar Moriyasu dikutip dari Asahi Shimbun pada Jumat (24/7).

Presiden JFA Tsuneyasu Miyamoto menegaskan bahwa keberlanjutan Moriyasu hingga Piala Asia merupakan langkah strategis.

“Penting bagi kami untuk meraih hasil maksimal di turnamen resmi seperti Piala Asia sekaligus meningkatkan peringkat dunia,” kata Miyamoto.

Sementara iitu, Oiwa yang saat ini berusia 54 tahun masih akan fokus menangani tim U-21 Jepang di Asian Games Aichi-Nagoya yang dimulai September. Hal itu membuatnya belum bisa langsung terlibat penuh dengan tim senior hingga awal tahun depan. Laga debutnya bersama timnas Jepang dijadwalkan berlangsung pada pertandingan persahabatan internasional pada Maret 2027.

Selain menangani tim senior, Oiwa juga akan merangkap sebagai pelatih tim U-21 yang tengah dipersiapkan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Direktur Teknik JFA Masakuni Yamamoto menyebut Oiwa sebagai sosok yang sesuai dengan filosofi sepak bola Jepang, terutama dalam pengembangan pemain muda dan transisi generasi.

Oiwa memiliki rekam jejak yang solid di sepak bola Jepang. Oiwa pernah bermain untuk klub-klub seperti Nagoya Grampus, Jubilo Iwata, dan Kashima Antlers sebelum pensiun pada 2010. Sebagai pelatih, Oiwa membawa Kashima Antlers menjuarai Liga Champions Asia 2018 serta memimpin tim U-23 Jepang mencapai perempat final Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, Moriyasu telah menangani timnas Jepang sejak 2018 setelah menggantikan Akira Nishino. Moriyasu mencatat prestasi membawa Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Qatar, termasuk kemenangan atas Jerman dan Spanyol di fase grup.