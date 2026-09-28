M. Supriadi Gacor di de Red FC, 2 Laga Terakhir Selalu Cetak Gol

M. Supriadi mulai menemukan performa terbaik bersama de Red FC. Eks Persik itu mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir. (Dok. de Red)
JawaPos.com – M. Supriadi mulai menemukan kembali performa terbaiknya setelah memutuskan bergabung dengan de Red FC. Dalam dua pertandingan terakhir, Supri selalu mencetak gol, yakni saat melawan RANS Nusantara FC (19/9) dan Persiba Balikpapan (25/9).
Tentu, yang paling spesial adalah saat melawan Persiba. Golnya menjadi penentu kemenangan perdana Red Thunder di Championship 2026-2027 yang sudah menyelesaikan pekan ketiga.
“Senang bisa membantu tim untuk meraih kemenangan,” katanya kepada Jawa Pos.
Mantan pemain Persik Kediri itu menuturkan bahwa sebenarnya sudah memiliki feeling bisa mencetak gol saat melawan Persiba. Apalagi, dia dimainkan sejak awal pertandingan oleh pelatih de Red FC, Aji Santoso. Karena itu, Supri ingin memberikan yang terbaik.
“Tentunya saya ingin bisa terus cetak gol ke depannya,” harapnya.
Supri juga tetap akan bekerja keras dan tidak puas dengan hasil yang sudah didapat. “Saya juga ingin musim ini bisa mencetak lebih banyak gol lagi,” harapnya.
Musim lalu, saat masih berseragam Persik, pemain berusia 24 tahun itu bermain sebanyak 20 kali selama satu musim. Supri menyumbangkan satu gol untuk Macan Putih. Musim ini, torehan tersebut dipastikan jauh lebih baik.
“Semoga saya bisa terus konsisten dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan,” harap eks winger Persebaya Surabaya itu.
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