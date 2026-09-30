Pedro Augusto Kembali ke Indonesia, Bantu Wujudkan Ambisi Juara Dewa United

JawaPos.com - Pedro Augusto kembali ke Indonesia dengan membawa pengalaman yang lebih banyak. Setelah sempat bermain di Tanah Air pada 2024, gelandang asal Brasil itu melanjutkan perjalanan kariernya ke Bolivia dan Uzbekistan sebelum akhirnya bergabung dengan Dewa United Banten FC.

Kembalinya Pedro ke Indonesia kali ini terasa berbeda. Dua tahun berkarier di luar negeri membuat pemain bernomor punggung 9 tersebut merasa mengalami banyak perubahan, baik sebagai pesepak bola maupun dalam kehidupan pribadinya.

Pedro mengaku pengalaman bermain di beberapa negara memberinya perspektif baru. Ia juga menilai Indonesia memiliki kesan tersendiri karena masyarakatnya yang ramah dan pengalaman sebelumnya yang cukup positif.

"Dua tahun lalu saya pernah bermain di sini dan itu menjadi pengalaman yang sangat baik bagi saya. Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan masyarakat yang sangat ramah," ujar Pedro dikutip dari laman resmi Dewa United.

Setelah meninggalkan Indonesia, Pedro sempat memperkuat klub di Bolivia dan Uzbekistan. Dari perjalanan tersebut, ia merasa berkembang menjadi pribadi yang lebih matang, termasuk dari sisi mental dan spiritual.

Perubahan dalam kehidupan pribadi juga turut dirasakan Pedro. Salah satu hal penting yang terjadi selama dua tahun terakhir adalah dirinya kini telah menjadi seorang ayah.

"Saya juga telah menjadi seorang ayah. Sebagai pemain, saya merasa telah berkembang menjadi pemain yang berbeda, baik secara fisik, mental, maupun dalam hal kemampuan," katanya.

Pengalaman tersebut kini ingin dibawa Pedro dalam petualangan barunya bersama Dewa United. Ia memilih klub berjuluk Banten Warriors itu karena melihat adanya ambisi besar yang sejalan dengan target pribadinya.

Menurut Pedro, Dewa United memiliki potensi untuk bersaing dalam perebutan gelar. Karena itu, ia ingin memberikan kontribusi maksimal sejak bergabung dengan tim.