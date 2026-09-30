Persiraja Punya Pelatih Baru, M. Ridwan Langsung Pimpin Latihan di Banda Aceh

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh resmi menunjuk M. Ridwan sebagai pelatih baru untuk menghadapi lanjutan Championship 2026/2027. Mantan pemain Timnas Indonesia itu dipercaya mulai menangani Laskar Rencong memasuki pekan keempat kompetisi.

Penunjukan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Persiraja Banda Aceh, H. Nazaruddin Dek Gam. M. Ridwan sebelumnya memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih sekaligus pelatih Garudayaksa FC pada musim lalu.

M. Ridwan telah tiba di Banda Aceh pada Senin (28/9) sore. Tidak membutuhkan waktu lama, ia langsung memimpin sesi latihan Persiraja di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh.

Usai latihan, M. Ridwan mengaku bersyukur sekaligus merasa terhormat mendapat kesempatan untuk menangani Persiraja. Ia menyebut komunikasi dengan manajemen berlangsung cukup singkat, tetapi serius hingga akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan.

“Yang pertama, saya merasa bersyukur. Saya bersyukur, saya merasa terhormat untuk bisa ada di sini. Saya mengapresiasi apa yang dikomunikasikan, apa yang ditawarkan kepada saya,” kata M. Ridwan.

Pelatih yang pernah memperkuat Timnas Indonesia tersebut juga menilai Persiraja memiliki modal penting untuk bersaing di kompetisi musim ini. Menurutnya, Laskar Rencong merupakan tim tradisional dengan basis pendukung yang kuat.

“Saya melihat Persiraja ini adalah tim yang baik, tim tradisional yang punya basis pendukung yang bagus, tim yang bagus,” ujarnya.

Sebelum menerima tawaran dari Persiraja, M. Ridwan mengaku telah mempelajari kembali sejumlah pertandingan yang sudah dijalani tim. Dari pengamatannya, Persiraja memiliki sejumlah pemain yang dinilai mampu bersaing di Championship 2026/2027.

Kehadiran M. Ridwan juga diikuti perubahan di jajaran staf kepelatihan. Persiraja mendatangkan Edi Hafid Murtado sebagai asisten pelatih, Naufal Arkan Nasyif sebagai analis, serta Zulkarnain Zakaria yang dipercaya menangani posisi pelatih kiper.