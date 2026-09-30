Kyohei Yoshino Belum Puas dengan Tiga Kemenangan, Persija Diminta Terus Berkembang

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali Super League 2026/2027 dengan hasil sempurna. Tiga pertandingan berhasil dilewati dengan kemenangan, tetapi catatan tersebut belum membuat Kyohei Yoshino merasa timnya sudah berada pada level terbaik.

Persija mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Macan Kemayoran lebih dulu mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas Persib Bandung dan menutup laga kontra Java United FC dengan kemenangan tipis 1-0.

Hasil tersebut menunjukkan Persija mampu menjaga konsistensi di awal kompetisi. Dari tiga pertandingan itu, Persija juga mencatat 26 tembakan dengan 15 di antaranya mengarah ke gawang. Empat gol berhasil dicetak sepanjang periode tersebut.

Baca Juga:Fajar Alfian Fokus ke Olimpiade 2028 Usai Asian Games 2026

Dari sisi penguasaan bola, Persija juga mampu tampil dominan dalam tiga laga awal. Meski demikian, Yoshino menilai masih ada beberapa aspek permainan yang perlu diperbaiki agar tim semakin mampu mengontrol pertandingan.

Menurut pemain berusia 31 tahun tersebut, Persija sebenarnya memiliki kesempatan untuk tampil lebih dominan ketika menghadapi lawan. Karena itu, tiga kemenangan yang sudah diraih tidak boleh membuat tim berhenti melakukan evaluasi.

“Menurut saya, mengawali musim dengan tiga kemenangan berturut-turut adalah awal yang sangat baik. Namun, seperti yang dikatakan pelatih, ada pertandingan-pertandingan di mana kami sebenarnya bisa lebih mendominasi lawan dengan performa yang lebih baik lagi,” ujar Yoshi dikutip dari laman resmi I.League.

Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan Persija di Super League masih panjang. Tiga kemenangan pertama baru menjadi bagian awal dari upaya tim mencapai target yang sudah ditetapkan.

Yoshi berharap seluruh pemain tetap menjaga fokus dan motivasi. Menurutnya, hasil positif yang sudah diraih seharusnya menjadi modal untuk terus berkembang, bukan alasan untuk cepat merasa puas.

“Saya yakin penting bagi kami untuk tidak cepat puas dengan hasil ini dan terus berupaya mencapai target yang lebih tinggi sebagai sebuah tim,” katanya.