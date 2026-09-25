Prediksi Skor Persikad Depok vs Persiraja: Laskar Rencong Kejar Poin Perdana

Prediksi Persikad Depok vs Persiraja di Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Rencong memburu poin perdana di Stadion Pakansari. (Dok. Persiraja-iLeague)
JawaPos.com - Persikad Depok akan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada pekan ketiga Championship 2026/27 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (26/9) pukul 19.00 WIB. Duel ini mempertemukan Persikad yang ingin menjaga tren positif dengan Persiraja yang memburu poin perdana musim ini.
Persiraja datang dengan misi bangkit setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan awal. Laskar Rencong bahkan memilih tidak langsung pulang ke Aceh setelah menghadapi PSPS Pekanbaru demi memaksimalkan persiapan di Pulau Jawa.
Skuad Persiraja sudah berada di Bogor sejak Senin (21/9). Tim asuhan Jaya Hartono memanfaatkan waktu tersebut untuk memulihkan kondisi, melakukan evaluasi, sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi Persikad.
“Sejak Senin kami sudah berada di Bogor untuk persiapan menghadapi Persikad,” ujar Manajer Persiraja, Ridha Mafdhul Gidong, dilansir iLeague.
Persiapan lebih panjang tersebut menjadi salah satu modal Laskar Rencong menjelang pertandingan. Persiraja ingin menghentikan catatan negatif setelah belum mendapatkan poin dari dua laga pertama.
Pada pertandingan pembuka, Persiraja kalah 0-1 dari Semen Padang FC di Stadion H. Dimurthala. Mereka kemudian kembali menelan kekalahan saat bertandang ke markas PSPS Pekanbaru dengan skor 1-2.
PSPS sempat unggul dua gol melalui Gamaroni sebelum Persiraja memperkecil ketertinggalan lewat Djakaridja Traore. Namun, gol tersebut belum cukup untuk menghindarkan Laskar Rencong dari kekalahan.
Pertandingan melawan Persikad pun menjadi kesempatan bagi Persiraja untuk membuka perolehan poin sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pada awal kompetisi.
Di sisi lain, Persikad memiliki target mempertahankan tren positif di awal musim. Dukungan publik di Stadion Pakansari juga dapat menjadi tambahan energi bagi skuad Serigala Margonda.
Gelandang senior Dolly Ramadhan Gultom menjadi salah satu pemain yang diharapkan memberikan kontribusi bagi Persikad. Pemain berusia 33 tahun tersebut sudah bergabung dengan tim sejak paruh kedua musim lalu dan kini mengikuti perjalanan Persikad sejak awal musim.
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Jawa Pos
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