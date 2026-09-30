Francisco Rivera Latihan Terpisah, Persebaya Surabaya Belum 100 Persen Jelang Lawan Isenmulang FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya belum dalam kondisi 100 persen setelah kembali berlatih usai jeda kompetisi, dengan Francisco Rivera, Alfan Suaib, dan Matheus Lagoa masih menjalani latihan terpisah di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (29/9/2026).

Kondisi tersebut menjadi perhatian Green Force sebelum menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/2027.

Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan setelah para pemain mendapatkan waktu istirahat selama jeda kompetisi. Bernardo Tavares langsung memberikan menu latihan fisik untuk membantu anak asuhnya mengembalikan kebugaran sekaligus membangun kembali intensitas setelah beberapa hari tidak menjalani pertandingan.

Francisco Rivera Masih Latihan Terpisah Francisco Rivera menjadi salah satu pemain yang belum mengikuti seluruh program latihan bersama tim karena kondisinya belum mencapai 100 persen. Gelandang asal Meksiko tersebut masih menjalani latihan secara terpisah bersama Alfan Suaib dan Matheus Lagoa dalam sesi latihan perdana setelah jeda kompetisi.

Kondisi Rivera cukup penting bagi Persebaya Surabaya mengingat dirinya merupakan salah satu pemain yang mendapat peran besar di dalam skuad Green Force. Namun, tim pelatih memilih tidak memaksakan kondisi pemain dan memberikan program berbeda hingga mereka dinilai siap kembali berlatih secara penuh.

“Hari ini para pemain menjalani latihan fisik agar tetap terjaga kebugarannya,” ujar Coach Tavares.

“Target kami adalah meningkatkan kondisi fisik mereka agar ke depannya kami memiliki lebih banyak pilihan pemain yang siap dengan kondisi yang lebih baik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya

Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan kondisi pemain menjadi salah satu perhatian utama setelah jeda kompetisi. Menurutnya, latihan fisik diperlukan untuk meningkatkan kesiapan seluruh pemain sekaligus memperbesar opsi yang bisa digunakan ketika pertandingan kembali berlangsung.

Tiga Pemain Belum 100 Persen Selain Francisco Rivera, Alfan Suaib dan Matheus Lagoa juga belum mengikuti latihan bersama tim secara penuh karena masih mengalami masalah kondisi fisik. Ketiganya masuk dalam kelompok pemain yang harus menjalani program latihan terpisah sebelum nantinya kembali bergabung dengan skuad utama.