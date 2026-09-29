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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 30 September 2026 | 01.15 WIB

Persebaya Surabaya Tancap Gas! Ernando Ari Kembali Latihan Jelang Hadapi Isenmulang FC

Ernando Ari kembali berlatih bersama Persebaya Surabaya di bawah arahan Bernardo Tavares jelang laga tandang menghadapi Isenmulang FC. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Ernando Ari kembali berlatih bersama Persebaya Surabaya di bawah arahan Bernardo Tavares jelang laga tandang menghadapi Isenmulang FC. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan pada Selasa (29/9/2026) sore di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Surabaya, sebagai persiapan menghadapi Isenmulang FC pada laga tandang berikutnya Jumat (9/10/2025) pukul 19.00 WIB.

Latihan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik pemain setelah Green Force meraih hasil imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC.

Bernardo Tavares Fokus Pulihkan Kondisi Pemain

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares langsung menggeber aspek fisik dalam sesi latihan setelah tim menjalani jeda pertandingan.

Menurutnya, latihan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan semakin banyak pemain siap tampil dalam kondisi optimal.

"Hari ini para pemain menjalani latihan fisik, jadi ini bukanlah hari libur. Kami sedang mengecek kondisi tim karena seperti yang Anda lihat di pertandingan terakhir, ada beberapa pemain yang belum 100 persen," ujar Bernardo Tavares, Selasa (29/9/2026).

Pelatih asal Portugal itu menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dari kondisi fisik skuad Persebaya Surabaya.

Targetnya jelas, yakni meningkatkan kesiapan pemain agar tim memiliki lebih banyak opsi ketika menghadapi pertandingan berikutnya.

"Target kami adalah meningkatkan kondisi mereka agar lebih banyak pemain yang siap dan berada dalam kondisi yang lebih baik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya,” lanjut Bernardo Tavares.

Ernando Ari Kembali Berlatih Bersama Tim

Kabar positif datang dari Ernando Ari Sutaryadi yang sebelumnya mengalami masalah cedera dalam pertandingan terakhir menghadapi Garudayaksa FC.

Editor: Edi Yulianto
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