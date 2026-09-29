Persebaya Surabaya Tancap Gas! Ernando Ari Kembali Latihan Jelang Hadapi Isenmulang FC

Ernando Ari kembali berlatih bersama Persebaya Surabaya di bawah arahan Bernardo Tavares jelang laga tandang menghadapi Isenmulang FC. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan pada Selasa (29/9/2026) sore di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Surabaya, sebagai persiapan menghadapi Isenmulang FC pada laga tandang berikutnya Jumat (9/10/2025) pukul 19.00 WIB.
Latihan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik pemain setelah Green Force meraih hasil imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC.
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares langsung menggeber aspek fisik dalam sesi latihan setelah tim menjalani jeda pertandingan.
Menurutnya, latihan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan semakin banyak pemain siap tampil dalam kondisi optimal.
"Hari ini para pemain menjalani latihan fisik, jadi ini bukanlah hari libur. Kami sedang mengecek kondisi tim karena seperti yang Anda lihat di pertandingan terakhir, ada beberapa pemain yang belum 100 persen," ujar Bernardo Tavares, Selasa (29/9/2026).
Pelatih asal Portugal itu menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dari kondisi fisik skuad Persebaya Surabaya.
Baca Juga:Reza Arya Tetap Jaga Kondisi, Kiper Persebaya Surabaya Makin Nyaman Usai Debut di Super League
Targetnya jelas, yakni meningkatkan kesiapan pemain agar tim memiliki lebih banyak opsi ketika menghadapi pertandingan berikutnya.
"Target kami adalah meningkatkan kondisi mereka agar lebih banyak pemain yang siap dan berada dalam kondisi yang lebih baik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya,” lanjut Bernardo Tavares.
Kabar positif datang dari Ernando Ari Sutaryadi yang sebelumnya mengalami masalah cedera dalam pertandingan terakhir menghadapi Garudayaksa FC.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022