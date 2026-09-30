Prediksi Skor Eritrea vs Afrika Selatan di Kualifikasi Piala Afrika: Bafana Bafana Menang Tipis

Afrika Selatan diprediksi menang tipis atas Eritrea pada Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo. (FIFA)
JawaPos.com — Eritrea menghadapi Afrika Selatan pada lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo, Rabu (30/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan Bafana Bafana diprediksi menang tipis 2-1 setelah sama-sama meraih hasil positif pada laga sebelumnya.
Eritrea datang dengan modal tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan bersama pelatih Hesham Yakan, termasuk menahan imbang Kenya pada laga pembuka Grup D Kualifikasi Piala Afrika 2027. Hasil tersebut menjadi langkah penting bagi Red Sea Camels yang tengah memburu sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Afrika.
Baca Juga:Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Yakan sendiri menjadi sosok penting dalam perjalanan baru Eritrea karena ia merupakan pelatih asing pertama yang menangani tim nasional tersebut dalam 18 tahun. Pria kelahiran Mesir itu juga memiliki pengalaman sebagai pemain, termasuk memperkuat Mesir pada Piala Dunia 1990.
Masalahnya, Eritrea tidak memiliki stadion yang memenuhi persyaratan pertandingan internasional sehingga laga kandang melawan Afrika Selatan harus digelar di Kairo. Al-Salam Stadium pun menjadi lokasi pertandingan kedua Eritrea di Grup D, sekaligus panggung bagi Yakan untuk menguji perkembangan timnya menghadapi lawan yang secara peringkat dunia terpaut 130 posisi.
Eritrea memang belum pernah tampil di Piala Afrika maupun Piala Dunia. Namun, hasil imbang melawan Kenya membuat mereka mengoleksi satu poin dan masih memiliki peluang untuk membuat kejutan di grup yang hanya menyediakan satu tiket ke putaran final karena Kenya berstatus tuan rumah bersama.
Afrika Selatan datang dengan momentum positif setelah Pitso Mosimane memulai periode keduanya sebagai pelatih tim nasional dengan kemenangan 2-1 atas Guinea pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut menjadi awal yang sesuai harapan bagi Bafana Bafana dalam upaya mengamankan tiket ke Piala Afrika 2027.
Menariknya, dua gol Afrika Selatan ketika menghadapi Guinea justru dicetak pemain bertahan. Ime Okon membuka keunggulan, sementara Samukelo Kabini tampil sebagai pahlawan setelah mencetak gol kemenangan 13 menit sebelum pertandingan berakhir.
Mosimane kini memiliki target besar untuk menjaga tren positif tersebut. Afrika Selatan berpeluang mencatatkan penampilan ketiga secara beruntun di Piala Afrika untuk pertama kalinya sejak rentetan keikutsertaan pada edisi 2000, 2002, dan 2004.
Pelatih berusia asal Afrika Selatan itu juga datang dengan beban ekspektasi tinggi setelah pendahulunya, Hugo Broos, membawa Bafana Bafana mencatat sejarah dengan mencapai fase knockout Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun ini.
Karena itu, laga melawan Eritrea menjadi kesempatan bagi Mosimane untuk melanjutkan start positifnya sekaligus membawa timnya semakin dekat dengan putaran final Piala Afrika.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022