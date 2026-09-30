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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 30 September 2026 | 13.49 WIB

Prediksi Skor Eritrea vs Afrika Selatan di Kualifikasi Piala Afrika: Bafana Bafana Menang Tipis

Afrika Selatan diprediksi menang tipis atas Eritrea pada Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo. (FIFA) - Image

Afrika Selatan diprediksi menang tipis atas Eritrea pada Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo. (FIFA)

JawaPos.com — Eritrea menghadapi Afrika Selatan pada lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo, Rabu (30/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan Bafana Bafana diprediksi menang tipis 2-1 setelah sama-sama meraih hasil positif pada laga sebelumnya.

Eritrea Mulai Menunjukkan Perlawanan

Eritrea datang dengan modal tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan bersama pelatih Hesham Yakan, termasuk menahan imbang Kenya pada laga pembuka Grup D Kualifikasi Piala Afrika 2027. Hasil tersebut menjadi langkah penting bagi Red Sea Camels yang tengah memburu sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Afrika.

Yakan sendiri menjadi sosok penting dalam perjalanan baru Eritrea karena ia merupakan pelatih asing pertama yang menangani tim nasional tersebut dalam 18 tahun. Pria kelahiran Mesir itu juga memiliki pengalaman sebagai pemain, termasuk memperkuat Mesir pada Piala Dunia 1990.

Masalahnya, Eritrea tidak memiliki stadion yang memenuhi persyaratan pertandingan internasional sehingga laga kandang melawan Afrika Selatan harus digelar di Kairo. Al-Salam Stadium pun menjadi lokasi pertandingan kedua Eritrea di Grup D, sekaligus panggung bagi Yakan untuk menguji perkembangan timnya menghadapi lawan yang secara peringkat dunia terpaut 130 posisi.

Eritrea memang belum pernah tampil di Piala Afrika maupun Piala Dunia. Namun, hasil imbang melawan Kenya membuat mereka mengoleksi satu poin dan masih memiliki peluang untuk membuat kejutan di grup yang hanya menyediakan satu tiket ke putaran final karena Kenya berstatus tuan rumah bersama.

Afrika Selatan Buka Era Kedua Pitso Mosimane

Afrika Selatan datang dengan momentum positif setelah Pitso Mosimane memulai periode keduanya sebagai pelatih tim nasional dengan kemenangan 2-1 atas Guinea pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut menjadi awal yang sesuai harapan bagi Bafana Bafana dalam upaya mengamankan tiket ke Piala Afrika 2027.

Menariknya, dua gol Afrika Selatan ketika menghadapi Guinea justru dicetak pemain bertahan. Ime Okon membuka keunggulan, sementara Samukelo Kabini tampil sebagai pahlawan setelah mencetak gol kemenangan 13 menit sebelum pertandingan berakhir.

Mosimane kini memiliki target besar untuk menjaga tren positif tersebut. Afrika Selatan berpeluang mencatatkan penampilan ketiga secara beruntun di Piala Afrika untuk pertama kalinya sejak rentetan keikutsertaan pada edisi 2000, 2002, dan 2004.

Pelatih berusia asal Afrika Selatan itu juga datang dengan beban ekspektasi tinggi setelah pendahulunya, Hugo Broos, membawa Bafana Bafana mencatat sejarah dengan mencapai fase knockout Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun ini.

Karena itu, laga melawan Eritrea menjadi kesempatan bagi Mosimane untuk melanjutkan start positifnya sekaligus membawa timnya semakin dekat dengan putaran final Piala Afrika.

Editor: Hendra
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