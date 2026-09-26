Rebut Tiga Gelar Piala Soeratin, Persebaya Surabaya Ukir Sejarah di Jawa Timur

Persebaya U-13, U-15, dan U-17 meraih tiga gelar Piala Soeratin Jawa Timur dan mendapat dukungan Pemkot Surabaya menuju tingkat nasional. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya mencetak sejarah setelah U-13, U-15, dan U-17 sama-sama menjadi juara Piala Soeratin Jawa Timur dalam satu penyelenggaraan.
Prestasi tiga kelompok usia tersebut mengantarkan tiga tim Green Force muda ke tingkat nasional sekaligus mendapat dukungan fasilitas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
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Tiga gelar Piala Soeratin Jawa Timur diraih Persebaya U-13, U-15, dan U-17 dalam penyelenggaraan yang sama.
Capaian tersebut sekaligus menciptakan hattrick juara bagi Persebaya Surabaya dan menjadi catatan sejarah bagi pembinaan sepak bola usia muda di Kota Surabaya.
Untuk pertama kalinya, Green Force berhasil menyapu bersih trofi Piala Soeratin Jawa Timur melalui tiga kelompok usia sekaligus.
Prestasi itu menjadi gambaran proses pembinaan pemain muda yang terus berjalan dan menghasilkan pencapaian di tiga kategori usia berbeda.
Apresiasi langsung diberikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima audiensi manajemen, pelatih, dan pemain Persebaya U-13, U-15, serta U-17 di Ruang Sidang Wali Kota, Jumat (25/9/2026).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Amatir Persebaya Saleh Hanifah, Wakil Direktur Persebaya Nanang Prianto, Ketua KONI Surabaya Arderio Hukom, serta Ketua ASKOT PSSI Kota Surabaya Roky Maghbal.
“Maturnuwun Persebaya yang kembali mengharumkan nama Kota Surabaya,” ujar Eri.
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