Hattrick Juara Piala Soeratin Jatim, Persebaya U-13, U-15 dan U-17 Bidik Gelar Nasional

JawaPos.com - Persebaya mencatat prestasi membanggakan di ajang Piala Soeratin 2026 Zona Jawa Timur. Tiga kelompok usia Green Force, yakni U-13, U-15, dan U-17, sama-sama berhasil menjadi juara dan membawa pulang trofi dari kompetisi masing-masing.

Pencapaian tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima langsung jajaran manajemen, pelatih, dan pemain Persebaya U-13, U-15, serta U-17 di Ruang Sidang Wali Kota, Jumat (25/9).

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Direktur Amatir Persebaya Saleh Hanifah, Wakil Direktur Persebaya Nanang Prianto, Ketua KONI Surabaya Arderio Hukom, serta Ketua ASKOT PSSI Kota Surabaya Roky Maghbal.

Eri Cahyadi mengapresiasi keberhasilan tiga kelompok usia Persebaya yang mampu menjadi juara Piala Soeratin Jawa Timur. Menurutnya, capaian tersebut menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya Persebaya mampu menyapu bersih gelar dari tiga kelompok usia dalam satu penyelenggaraan.

“Maturnuwun Persebaya yang kembali mengharumkan nama Kota Surabaya. Di Piala Soeratin, mungkin ini menjadi salah satu catatan sejarah ketika kelompok usia U-13, U-15, dan U-17 bisa menjadi juara bersama di tingkat Jawa Timur,” ujar Eri.

Setelah sukses di tingkat Jawa Timur, perjuangan Persebaya U-13, U-15, dan U-17 belum selesai. Ketiga tim tersebut akan melanjutkan perjalanan ke putaran nasional dengan membawa nama Jawa Timur.

Eri meminta proses pendampingan terhadap para pemain muda terus dilakukan. Pemkot Surabaya juga memastikan dukungan fasilitas untuk membantu tim menjalani persiapan sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional.

Beberapa fasilitas olahraga milik Pemkot Surabaya yang disiapkan antara lain Lapangan Thor, Lapangan ABC, Gelora Bung Tomo (GBT), serta Gelora 10 November.