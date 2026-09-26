Reza Arya Tetap Jaga Kondisi, Kiper Persebaya Surabaya Makin Nyaman Usai Debut di Super League

Reza Arya Pratama menjaga kondisi selama jeda Super League 2026/2027 setelah menjalani debut kompetisi bersama Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com — Reza Arya Pratama tetap menjaga kebugaran dan intensitas latihan selama jeda Super League 2026/2027 setelah menjalani debut kompetisi bersama Persebaya Surabaya.
Kiper 26 tahun itu mendapat kesempatan tampil saat Green Force bermain imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026).
Jeda kompetisi selama kurang lebih dua pekan tidak membuat Reza Arya Pratama berhenti berlatih.
Setelah tiga pekan awal Super League 2026/2027, tim pelatih Persebaya Surabaya memberikan program khusus agar kondisi fisik pemain tetap terjaga selama agenda FIFA Matchday.
“Selama jeda kompetisi, kami tidak hanya libur. Pelatih sudah memberikan program latihan yang harus kami jalankan,” terang Reza.
“Jadi, ketika kembali berkumpul dengan tim, kondisi kami bisa lebih baik dan siap bekerja lebih keras untuk pertandingan berikutnya.”
Bagi Reza, program tersebut menjadi bagian penting untuk mempertahankan kebugaran sekaligus menjaga intensitas latihan.
Ia menyadari jeda pertandingan bisa membuat ritme pemain menurun jika tidak diimbangi dengan kedisiplinan menjalankan program yang diberikan tim pelatih.
“Latihan yang diberikan tentu kami jalankan dengan baik. Kami harus tetap menjaga kondisi, mulai dari kebugaran sampai intensitas latihan,” tuturnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022