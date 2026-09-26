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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 26 September 2026 | 15.06 WIB

Reza Arya Tetap Jaga Kondisi, Kiper Persebaya Surabaya Makin Nyaman Usai Debut di Super League

Reza Arya Pratama menjaga kondisi selama jeda Super League 2026/2027 setelah menjalani debut kompetisi bersama Persebaya Surabaya. (Persebaya) - Image

Reza Arya Pratama menjaga kondisi selama jeda Super League 2026/2027 setelah menjalani debut kompetisi bersama Persebaya Surabaya. (Persebaya)

JawaPos.com — Reza Arya Pratama tetap menjaga kebugaran dan intensitas latihan selama jeda Super League 2026/2027 setelah menjalani debut kompetisi bersama Persebaya Surabaya.

Kiper 26 tahun itu mendapat kesempatan tampil saat Green Force bermain imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026).

Reza Arya Tak Benar-Benar Libur

Jeda kompetisi selama kurang lebih dua pekan tidak membuat Reza Arya Pratama berhenti berlatih.

Setelah tiga pekan awal Super League 2026/2027, tim pelatih Persebaya Surabaya memberikan program khusus agar kondisi fisik pemain tetap terjaga selama agenda FIFA Matchday.

“Selama jeda kompetisi, kami tidak hanya libur. Pelatih sudah memberikan program latihan yang harus kami jalankan,” terang Reza.

“Jadi, ketika kembali berkumpul dengan tim, kondisi kami bisa lebih baik dan siap bekerja lebih keras untuk pertandingan berikutnya.”

Bagi Reza, program tersebut menjadi bagian penting untuk mempertahankan kebugaran sekaligus menjaga intensitas latihan.

Ia menyadari jeda pertandingan bisa membuat ritme pemain menurun jika tidak diimbangi dengan kedisiplinan menjalankan program yang diberikan tim pelatih.

“Latihan yang diberikan tentu kami jalankan dengan baik. Kami harus tetap menjaga kondisi, mulai dari kebugaran sampai intensitas latihan,” tuturnya.

Editor: Banu Adikara
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