Ambisi Marko Dugandzic: Bukan Sekadar Pengisi Peran Joao Ferrari

Marko Dugandzic memiliki ambisi besar setelah diperkenalkan sebagai pemain Bali United. (I.League)
JawaPos.com - Marko Dugandzic menjadi pemain terakhir Bali United FC untuk mengarungi Super League 2026/2027. Dia akan memperkuat lini depan sekaligus menambah kedalaman tim.
Kehadirannya tidak terlepas dari kondisi Joao Ferrari yang harus menjalani proses pemulihan cedera dalam waktu cukup panjang. Situasi tersebut membuat Bali United perlu menambah pemain asing agar komposisi skuad tetap memiliki kedalaman yang memadai sepanjang musim.
“Untuk itu, setelah berkoordinasi dengan pelatih, tim membutuhkan satu pemain asing tambahan untuk memperkuat kedalaman skuad," kata CEO Bali United, Yabes Tanuri.
"Kami melihat Marko Dugandzic dengan segudang pengalaman di Eropa dan Asia dapat membantu Bali United musim ini. Semoga dia cepat beradaptasi dan memberikan prestasi untuk Bali United," ucap Yabes Tanuri lagi.
Seperti diketahui, Marko Dugandzic memulai karier profesionalnya dari NK Osijek Youth pada 2009/2010 sebelum mendapatkan kesempatan promosi ke tim utama pada musim 2012/2013. Setelah itu, ia sempat menjalani masa peminjaman ke Italia bersama Ternana Calcio. Marko juga pernah memperkuat Matera 1933 sebelum melanjutkan perjalanan karier ke Rumania.
Di negara tersebut, ia tercatat pernah membela FC Botosani, CFR Cluj, dan FC Rapid 1923. Perjalanan pemain asal Kroasia itu kemudian berlanjut ke Asia. Pada musim 2023/2024, dia bermain untuk Al-Taee FC di kompetisi kasta tertinggi Arab Saudi.
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Penampilannya di Asia kemudian membawanya ke Korea Selatan dengan memperkuat FC Seoul dan mencatatkan empat gol dari 32 penampilan di kompetisi liga. Sebelum akhirnya tiba di Indonesia, penyerang dengan kekuatan pada kaki kiri tersebut sempat bermain untuk Levski Sofia di Bulgaria.
Secara keseluruhan, Marko Dugandzic telah mencatatkan 298 pertandingan dalam karier profesionalnya dengan torehan 72 gol dan 14 assist.
Pengalaman tersebut menjadi modal bagi mantan pemain Timnas Kroasia U-21 itu untuk memulai petualangan baru bersama Bali United. “Sebelumnya saya pernah mendengar tentang Bali United dan melihat proyek jangka panjang untuk tim ini. Untuk itu, saya berharap kita bisa meraih hal besar secara bersama dan saya sangat senang,” ujar pemain berusia 31 tahun itu.
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