Bali United Training Center Dikunjungi Levante UD, Potensi Kerja Sama Mulai Terbuka

JawaPos.com - Perwakilan klub LaLiga Spanyol, Levante UD, mengunjungi Bali United Training Center di kawasan Pantai Purnama, Gianyar, Jumat (25/9). Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi klub asal Spanyol itu untuk melihat langsung fasilitas latihan yang dimiliki Bali United FC.

International Training Director Levante UD, Daniel Pastor, hadir dalam kunjungan tersebut. Ia diterima oleh perwakilan manajemen Bali United Academy, Made Ayu Budimeliani, asisten pelatih Bali United FC I Gde Mahatma Dharma, serta pelatih kepala Bali United U-20, Sandhika Pratama.

Daniel memberikan apresiasi terhadap fasilitas yang tersedia di Bali United Training Center. Menurutnya, kompleks latihan tersebut memiliki sarana yang cukup lengkap untuk menunjang pengembangan pemain, termasuk kemungkinan menggelar turnamen.

Bali United Training Center berdiri di atas lahan seluas 33 hektare. Saat ini, kompleks tersebut memiliki tujuh lapangan utama berstandar FIFA dan lima lapangan mini soccer.

Dalam pengembangan jangka panjang, jumlah lapangan utama direncanakan bertambah menjadi delapan. Sementara lapangan mini soccer juga akan ditambah hingga mencapai sembilan lapangan.

Kelengkapan fasilitas tersebut membuat Bali United Training Center tidak hanya digunakan oleh tim utama. Tiga kelompok usia Bali United yang tampil di Elite Pro Academy, yakni U-16, U-18, dan U-20, juga menjalani aktivitas latihan di kompleks tersebut.

Selain itu, Bali United Academy terus menjalankan program pembinaan pemain muda yang telah dimulai sejak 2024. Seluruh kegiatan pembinaan tersebut didukung sejumlah fasilitas penunjang seperti pusat kebugaran, ruang ganti, ruang meeting, jacuzzi, hingga ruang sanitasi.

Daniel yang sebelumnya memiliki pengalaman bekerja di Barcelona juga menilai keberadaan fasilitas latihan yang memadai menjadi bagian penting dalam pengembangan sepak bola sebuah klub.