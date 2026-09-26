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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 26 September 2026 | 17.04 WIB

Gabung Bali United, Marko Dugandzic Terpesona Fasilitas Training Center Berstandar Internasional

Rekrutan anyar Bali United, Marko Dugandzic / Dok: instagram @m.dugandzic - Image

Rekrutan anyar Bali United, Marko Dugandzic / Dok: instagram @m.dugandzic

JawaPos.com - Striker anyar Bali United, Marko Dugandzic, mengaku terkesan dengan fasilitas yang dimiliki Bali United Training Center. Pemain asal Kroasia itu menilai pusat latihan tersebut memiliki sarana yang sangat mendukung persiapan tim menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Marko mulai menjalani sejumlah program latihan bersama Bali United sejak diperkenalkan sebagai pemain baru. Aktivitas tersebut dilakukan di Bali United Training Center yang berada di kawasan Pantai Purnama, Gianyar.

Pusat latihan tersebut menjadi tempat Marko mempersiapkan diri bersama rekan-rekan barunya selama satu musim ke depan. Ia pun memberikan pujian terhadap fasilitas yang tersedia di kompleks latihan Bali United.

“Luar biasa Bali United Training Center ini,” kata Marko.

Bali United Training Center berdiri di atas lahan seluas 33 hektare. Kompleks tersebut dilengkapi tujuh lapangan berstandar FIFA serta lima lapangan mini soccer.

Selain lapangan, sejumlah fasilitas penunjang juga tersedia untuk kebutuhan pemain dan tim pelatih. Di antaranya ruang ganti, jacuzzi, pusat kebugaran, hingga mini teater.

Kelengkapan fasilitas tersebut membuat Marko semakin nyaman menjalani proses adaptasi di klub barunya. Penyerang dengan tinggi badan 190 sentimeter itu juga menyatakan siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Bali United.

Marko berharap dukungan dari suporter bisa terus mengiringi perjalanan Bali United sepanjang musim ini. Ia juga ingin segera merasakan atmosfer pertandingan bersama Serdadu Tridatu.

“Saya senang berada di sini (Bali United) dan berharap suporter bisa datang mendukung kami. Sampai jumpa di lapangan,” ujarnya.

Editor: Banu Adikara
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