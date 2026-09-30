Dari Gelandang ke Bek Sayap! Kyohei Yoshino Bidik Target Tertinggi Persija di Super League

Kyohei Yoshino menjalani peran baru sebagai bek sayap bersama Persija Jakarta pada Super League 2026/2027. (Persija)
JawaPos.com — Kyohei Yoshino menjadi bagian dari start sempurna Persija Jakarta di Super League 2026/2027 dengan tiga kemenangan beruntun dan 9 poin dari tiga laga. Meski kini menjalani peran baru sebagai bek sayap, pemain 32 tahun itu mendorong Persija Jakarta terus berkembang demi mengejar target tertinggi musim ini.
Persija membuka kompetisi dengan kemenangan 1-0 atas Borneo FC, kemudian mengalahkan Persib Bandung 2-1 dan Java United FC 1-0. Hasil tersebut membuat Macan Kemayoran mengoleksi sembilan poin sekaligus menjaga rekor sempurna dalam tiga pertandingan pertama.
Start dengan sembilan poin menjadi modal penting bagi Persija Jakarta, tetapi Kyohei Yoshino melihat masih ada ruang untuk meningkatkan permainan. Menurutnya, Persija Jakarta belum menunjukkan performa paling dominan dalam setiap pertandingan meski mampu menyapu bersih tiga laga awal.
“Menurut saya, mengawali musim dengan tiga kemenangan berturut-turut adalah awal yang sangat baik,” ujar Yoshi.
“Namun, seperti yang dikatakan pelatih, ada pertandingan-pertandingan di mana kami sebenarnya bisa lebih mendominasi lawan dengan performa yang lebih baik lagi.”
Catatan pertandingan menunjukkan Persija cukup produktif dalam menciptakan peluang selama tiga laga tersebut. Tim ibu kota mencatat 26 tembakan, dengan 15 di antaranya mengarah ke gawang dan menghasilkan empat gol.
Persija juga mampu tampil lebih dominan dalam penguasaan bola pada tiga pertandingan awal. Bagi Yoshi, statistik tersebut tetap perlu diikuti peningkatan kualitas permainan agar tim mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan lebih konsisten.
Tiga kemenangan beruntun memang menjadi awal positif, tetapi perjalanan Persija di Super League 2026/2027 masih panjang. Kyohei Yoshino menilai raihan sembilan poin tersebut tidak boleh membuat tim kehilangan dorongan untuk terus berkembang.
Pemain asal Jepang itu memahami kompetisi membutuhkan konsistensi dalam jangka panjang. Karena itu, hasil positif pada tiga pertandingan awal harus dijadikan pijakan untuk mengejar pencapaian yang lebih tinggi bersama Persija.
“Saya yakin penting bagi kami untuk tidak cepat puas dengan hasil ini dan terus berupaya mencapai target yang lebih tinggi sebagai sebuah tim,” katanya.
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