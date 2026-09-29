Profil Isman Jasulmei, Eks Asisten Pelatih Persija yang Tutup Usia

Eks asisten pelatih Persija, Isman Jasulmei, meninggal dunia / Dok: Instagram @persija
JawaPos.com - Mantan asisten pelatih Persija Jakarta, Isman Jasulmei, meninggal dunia pada Selasa (29/9/2026). Berikut profil Isman Jasulmei.
Kabar duka tersebut disampaikan Persija melalui Instagram resmi klub, @persija, Selasa (29/9) siang WIB. Dalam unggahannya, Persija mengucapkan terima kasih atas dedikasi Isman, terutama kala membawa tim ibu kota menjuarai Liga Indonesia di musim 2001 silam.
“Selamat jalan coach Isman Jasulmei. Satu nama yang akan selalu menjadi bagian dari cerita Macan Kemayoran, yang turut berperan penting sebagai asisten pelatih Persija saat menjuarai Liga Indonesia 2001,” tulis Persija Jakarta dalam unggahan akun Instagramnya.
“Terima kasih untuk setiap langkah dan dedikasi yang pernah diberikan untuk Persija,” sambungnya.
Isman Jasulmei merintis karier kepelatihannya benar-benar dari bawah. Ia diketahui memulai karier dari tim-tim kampus seperti Universitas Negeri Jakarta pada 1998 dan Trisakti FC setahun setelahnya.
Persija Jakarta merupakan klub profesional pertama yang ditangani Isman Jasulmei. Awalnya, proa kelahiran Jakarta, 22 Mei 1065, itu ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk tim muda, Persija Junior di kompetisi Piala Suratin 2000.
Kemudian pada 2001, Isman Jasulmei menjabat sebagai asisten dari pelatih Sofyan Hadi. Ia memiliki peranan penting, karena pada musim tersebut, Macan Kemayoran meraih gelar juara Liga Indonesia.
Perjalanan Isman bersama Persija Jakarta juga berlangsung dalam beberapa periode. Ia tercatat pernah kembali menjadi asisten pelatih apda sejumlah musim setelah sebelumnya membantu tim meraih kesuksesan pada 2001.
Pada tahun 2003, Isman Jasulmei pernah melatih tim Pra PON Riau U-23 sebelum kembali ke pelukan Macan Kemayoran sebagai asisten pelatih hingga tahun 2005. Periode ketiga dan keempatnya bersama Persija berlangsung pada 2007 hingga 2009 dan tahun 2012.
Selain Persija Jakarta, Isman Jasulmei juga pernah menangani sejumlah klub. Di antaranya adalah Persikad Depok, Persis Solo, PSMS Medan, dan Maluku FC.
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