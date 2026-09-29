Nama STY Diteriakkan Pendukung Timnas Indonesia, Kevin Diks: Tidak Benar, Tidak Baik Bagi Pemain!

Selebrasi pemain Timnas Indonesia Ole Romeny saat membobol gawang Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPo.com - Bek timnas Indonesia Kevin Diks meminta perjuangan timnya dihargai saat menahan imbang Malaysia 0-0 dengan 10 pemain dalam laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin.
Diks menilai perjuangan timnas Indonesia layak mendapatkan apresiasi, terutama karena skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain selama sekitar 60 menit setelah Thom Haye menerima kartu merah pada menit ke-37.
Dalam situasi tersebut, sebagian penonton justru meluapkan kekecewaan dengan meneriakkan nama pelatih Indonesia di era sebelumnya, Shin Tae-yong, alih-alih tetap memberikan dukungan kepada tim yang berusaha mempertahankan hasil.
“Saya rasa ini tidak benar. Ini tidak baik bagi para pemain dan tidak baik bagi pelatih,” ujar Diks dalam wawancara setelah pertandingan, dikutip dari keterangan resmi PSSI, Selasa.
Ia juga meminta publik tidak sepenuhnya menyalahkan Haye atas kartu merah tersebut. Diks menegaskan bahwa insiden itu bukan tindakan yang disengaja dan bisa terjadi kepada siapa pun dalam pertandingan, termasuk dirinya.
“Ketika harus bermain dengan 10 orang, hal seperti itu bisa terjadi. Thom tidak melakukannya dengan sengaja. Itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk saya. Dengan VAR, semuanya terjadi begitu cepat,” kata pemain Borussia Moenchengladbach tersebut.
Meski demikian, Diks yang menyandang kapten tim di FIFA ASEAN Cup, tetap mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya.
Ia mengaku bangga melihat tim mampu bertahan dan berjuang hingga pertandingan berakhir, meski harus menerima kenyataan gagal meraih kemenangan di hadapan lebih dari 56 ribu penonton di SUGBK.
“Saya bangga kepada para pemain yang berjuang dengan 10 orang. Saya tidak tahu berapa lama kami bermain seperti itu—mungkin sekitar 60 menit. Berjuang dengan 10 orang sangat sulit, tetapi kami tetap bangga kepada para pemain,” ucap Diks.
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Jawa Pos
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