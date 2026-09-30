Thailand Bungkam Vietnam, Chanatip Songkrasin Tatap Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Tim nasional Thailand berhasil membungkam tim nasional Vietnam di Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (29/9).

Tim Gajah Perang membuka keunggulan dengan tendangan keras dari gelandang berpengalaman Sarach Yooyen di menit ke-10. Menjelang laga berakhir, timnas Thailand menambah keunggulan dari gol yang dicetak Chaiyaphon Otton menit ke 90+2.

Chanatip Songkrasin mulai tatap laga final Menghadapi Vietnam merupakan laga yang sulit bagi timnas Thailand. Chanatip Songkrasin juga sudah lama tidak menghadapi tim berjuluk Golden Stars Warriors tersebut.

"Secara pribadi, saya belum bertemu tim tersebut. Saya sudah mengikuti sepak bola Vietnam cukup lama, hampir 5 tahun. Saya telah menyaksikan perkembangan para pemain sepak bola Vietnam selama ini, dan mereka telah menjadi jauh lebih kuat. Tentu saja, saya mengagumi banyak pemain Vietnam. Hari ini (kemarin), kami bertemu, dan tentu saja, kami menang. Saya senang telah menghadapi tim Vietnam yang belum pernah kalah dalam hampir 28 pertandingan," kata Chanatip Songkrasin yang dikutip dari Instagram resmi @changsuek, Rabu (30/9).

Pemain 32 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada para staff pelatih dan rekan setim. Chanatip juga mulai menatap laga final karena timnas Thailand sudah meraih dua kemenangan.

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"Ini adalah hal yang baik bahwa kami telah bekerja keras. Saya berterima kasih kepada pelatih, staf pelatih, dan semua rekan setim saya karena telah berjuang hingga detik terakhir. Sekarang, saya pikir kami memiliki kesempatan untuk mencapai final," ujar Chanatip.

Sang kapten tidak terlalu memikirkan tentang mencetak gol atau memberikan assist di laga melawan Vietnam. Chanatip hanya berusaha memberikan permainan terbaik dan mengikuti instruksi pelatih.