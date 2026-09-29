Pelatih Malaysia: Kami Hampir Kalahkan Timnas Indonesia di SUGBK!

JawaPos.com - Pelatih Malaysia, Tan Cheng Hoe, cukup puas dengan hasil imbang melawan Timnas Indonesia di laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menyebut anak asuhnya nyaris mengalahkan skuad Garuda di hadapan puluhan ribu suporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9).

Malaysia harus puas berbagi poin setelah imbang tanpa gol melawan Timnas Indonesia. Padahal, tim berjuluk Harimau Malaya itu punya peluang mencuri kemenangan karena unggul jumlah pemain setelah Thom Haye diganjar kartu merah pada menit ke-37.

Skuad Harimau Malaya juga cukup mendominasi permainan dan banyak menciptakan peluang berbahaya. Namun sayangnya peluang-peluang tersebut tidak ada yang membuahkan gol, karena pertahanan Timnas Indonesia sangat solid dalam laga tersebut.

“Tentu saja saya cukup puas dengan hasil ini. Kami memang melewatkan beberapa peluang dan seharusnya bisa memanfaatkannya dengan lebih baik, tetapi kami hampir menciptakan suasana luar biasa dengan mengalahkan Indonesia di kandang mereka,” kata Tan Cheng Hoe, dikutip Selasa (29/9).

Tan Cheng Hoe menyadari tim asuhannya masih memiliki kekurangan setelah gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menumbangkan Timnas Indonesia. Namun, ia juga mengakui kualitas yang dimiliki skuad Garuda.

“Tentu saja, kami masih memiliki ruang untuk berkembang. Kami harus memanfaatkan kesempatan untuk bermain dalam atmosfer seperti ini dan bersaing melawan Indonesia. Kami tahu persis seberapa bagus tim Indonesia,” terangnya.

Malaysia masih memimpin klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin, unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Dengan situasi tersebut, pertandingan terakhir fase grup bakal menjadi laga hidup-mati bagi kedua tim lantaran memperebutkan satu tiket final.

Skuad Harimau Malaya akan menantang Singapura di laga terakhir, sedangkan Timnas Indonesia melawan Bangladesh yang sudah dipastikan tersingkir. Partai pamungkas tersebut berlangsung pada Kamis (1/10) mendatang.