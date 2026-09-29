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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 19.34 WIB

Imbang Lawan Malaysia, John Herdman Evaluasi Strategi Menyerang dengan 10 Pemain

Pemain Timnas Indonesia, Thom Haye (19) menerima kartu merah saat melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pemain Timnas Indonesia, Thom Haye (19) menerima kartu merah saat melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman ungkap aspek yang perlu dibenahi tim asuhannya setelah bermain imbang melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

John Herdman mengaku skuad Garuda perlu melakukan evaluasi strategi menyerang ketika harus bermain dengan 10 pemain.

Timnas Indonesia harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).

Dalam laga tersebut, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain selama lebih dari separuh pertandingan setelah Thom Haye diganjar kartu merah pada menit ke-37.

Meski kehilangan satu pemain, Timnas Indonesia tetap mampu menjaga gawangnya dari kebobolan dan mengamankan satu poin.

Namun, Herdman mengakui masih ada aspek yang perlu dibenahi, terutama bagaimana timnya tetap bisa memberikan ancaman saat bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

"Saya pikir, peningkatan yang mungkin diperlukan adalah strategi kami ketika bermain dengan 10 pemain," kata Herdman usai laga, dikutip Selasa (29/9).

Herdman menjelaskan, Timnas Indonesia sebenarnya mampu menunjukkan permainan positif ketika masih tampil dengan kekuatan penuh.

Skuad Garuda bahkan sempat menciptakan sejumlah peluang berbahaya sebelum akhirnya harus bermain dengan 10 pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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