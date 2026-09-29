Imbang Lawan Malaysia, John Herdman Evaluasi Strategi Menyerang dengan 10 Pemain

Pemain Timnas Indonesia, Thom Haye (19) menerima kartu merah saat melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman ungkap aspek yang perlu dibenahi tim asuhannya setelah bermain imbang melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.
John Herdman mengaku skuad Garuda perlu melakukan evaluasi strategi menyerang ketika harus bermain dengan 10 pemain.
Timnas Indonesia harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).
Baca Juga:Tembus Rp 2,16 Miliar! Persik Kediri Lengkapi 8 Wonderkid Lokal Arungi Super League 2026/2027
Dalam laga tersebut, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain selama lebih dari separuh pertandingan setelah Thom Haye diganjar kartu merah pada menit ke-37.
Meski kehilangan satu pemain, Timnas Indonesia tetap mampu menjaga gawangnya dari kebobolan dan mengamankan satu poin.
Namun, Herdman mengakui masih ada aspek yang perlu dibenahi, terutama bagaimana timnya tetap bisa memberikan ancaman saat bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.
"Saya pikir, peningkatan yang mungkin diperlukan adalah strategi kami ketika bermain dengan 10 pemain," kata Herdman usai laga, dikutip Selasa (29/9).
Herdman menjelaskan, Timnas Indonesia sebenarnya mampu menunjukkan permainan positif ketika masih tampil dengan kekuatan penuh.
Skuad Garuda bahkan sempat menciptakan sejumlah peluang berbahaya sebelum akhirnya harus bermain dengan 10 pemain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022