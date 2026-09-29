John Herdman Anggap Kartu Merah Thom Haye Sebagai Berkah dalam Kesulitan

Pelatih timnas Indonesia John Herman. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menganggap kartu merah Thom Haye pada laga melawan Malaysia sebagai berkah di tengah kesulitan.
Dia mengatakan situasi tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain untuk belajar lebih kompak dan berjuang bersama dengan lebih keras.
Timnas Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (29/9) malam WIB.
Dalam Derby Serumpun tersebut Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Thom Haye melanggar Arif Aiman.
John Herdman pun juga harus mengubah taktik permainannya akibat situasi tersebut.
Herdman tak ingin menganggap kartu merah tersebut sebagai petaka bagi tim asuhannya.
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Menurut dia, Timnas Indonesia membutuhkan momen-momen seperti ini agar membentuk tim yang lebih solid.
“Malam ini kami mendapat kartu merah. Bagi kami, kartu merah itu justru memberikan kesempatan kepada para pemain untuk membangun persaudaraan, belajar bagaimana berjuang bersama dalam sebuah momen penting untuk negara mereka, terus melangkah dan terus berjuang,” kata Herdman dalam konferensi pers usai laga, Senin (28/9).
“Anda bisa melihat kartu merah tersebut sebagai kutukan, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah hadiah, karena bagian dari perjalanan kami," lanjut dia.
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