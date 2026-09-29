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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 12.50 WIB

Pesan John Herdman untuk Suporter usai Timnas Indonesia Imbang Lawan Malaysia

Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengapresiasi suporter yang memberikan dukungan penuh saat menghadapi Malaysia di laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Dia meminta kepada para fans untuk tetap setia mendukung perjuangan skuad Garuda.

Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Dalam laga tersebut, skuad Garuda bermain dengan 10 pemain setelah Thom Haye diganjar kartu merah pada menit ke-37.

Pertandingan bertajuk Derby Serumpun tersebut dihadiri 56.894 suporter, memberikan atmosfer pertandingan yang sangat bagus.

Herdman bahkan terpukau dengan atmosfer para pendukung yang dinilainya sangat berdampak positif terhadap permainan anak asuhnya di lapangan.

“Melihat stadion seperti itu, kemudian mendengar dan merasakan energi mereka dalam 20 menit terakhir, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Bagi negara ini dan para pemain kami. Dukungan seperti itu merupakan faktor X yang sangat besar,” kata Herdman dalam konferensi pers usai laga, Senin (28/9).

Herdman juga mengaku bangga dengan kinerja para pemain Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut.

Kevin Diks dan kawan-kawan telah mengeluarkan segalanya meski harus bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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