Fans Malaysia Sindir Pemain Timnas Indonesia, Suporter Indonesia Balas: Asal Bukan Pemain Palsu!

Pesepak bola Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berselebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Singapura. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Fans Malaysia dan suporter Timnas Indonesia saling balas sindiran di media sosial sebelum duel panas FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9) malam yang berakhir 0-0.
Perdebatan memanas setelah pemain keturunan Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye disindir terkait asal-usul mereka.
Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Thom Haye menerima kartu merah langsung.
Meski kehilangan satu pemain, skuad Garuda mampu mempertahankan skor 0-0 hingga pertandingan berakhir berkat penampilan solid Maarten Paes di bawah mistar.
Indonesia sebenarnya sempat mencetak gol melalui Justin Hubner pada menit ke-4, tetapi dianulir karena terdapat pelanggaran sebelum bola masuk ke gawang.
Malaysia kemudian lebih banyak menguasai serangan, terutama melalui sektor sayap.
Baca Juga:Prediksi Skor Thailand vs Vietnam di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Gebuk Gajah Perang
Tapi sejumlah peluang yang didapat Arif Aiman, Paulo Josue, dan Fergus Tierney belum menghasilkan gol.
Paes menjadi salah satu pemain penting dalam pertandingan tersebut.
Kiper Timnas Indonesia itu beberapa kali menggagalkan peluang Malaysia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022