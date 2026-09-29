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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 15.12 WIB

Fans Malaysia Sindir Pemain Timnas Indonesia, Suporter Indonesia Balas: Asal Bukan Pemain Palsu!

Pesepak bola Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berselebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Singapura. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berselebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Singapura. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Fans Malaysia dan suporter Timnas Indonesia saling balas sindiran di media sosial sebelum duel panas FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9) malam yang berakhir 0-0.

Perdebatan memanas setelah pemain keturunan Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye disindir terkait asal-usul mereka.

Imbang 0-0, Indonesia Tahan Malaysia dengan 10 Pemain

Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Thom Haye menerima kartu merah langsung.

Meski kehilangan satu pemain, skuad Garuda mampu mempertahankan skor 0-0 hingga pertandingan berakhir berkat penampilan solid Maarten Paes di bawah mistar.

Indonesia sebenarnya sempat mencetak gol melalui Justin Hubner pada menit ke-4, tetapi dianulir karena terdapat pelanggaran sebelum bola masuk ke gawang.

Malaysia kemudian lebih banyak menguasai serangan, terutama melalui sektor sayap.

Tapi sejumlah peluang yang didapat Arif Aiman, Paulo Josue, dan Fergus Tierney belum menghasilkan gol.

Paes menjadi salah satu pemain penting dalam pertandingan tersebut.

Kiper Timnas Indonesia itu beberapa kali menggagalkan peluang Malaysia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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