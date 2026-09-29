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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 18.41 WIB

Nilai Pasar Elkan Baggott Meroket! 3 Pemain Timnas Indonesia Ini Juga Berubah

Aksi para pemain Timnas Indonesia saat melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Aksi para pemain Timnas Indonesia saat melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Nilai pasar bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott meroket. Selain Elkan, terdapat tiga punggawa Garuda lain yang mengalami fluktuasi nilai pasar.

Timnas Indonesia tengah berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda mengawali perjalanan di turnamen ini dengan menang dua gol tanpa balas atas Singapura pada laga perdana, Jumat (25/9) dan bermain imbang tanpa gol dengan Malaysia pada Senin (28/9) malam WIB.

Di saat yang bersamaan, laman bank data pemain internasional, Transfermarkt memperbarui nilai pasar. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah Elkan Baggott.

Transfermarkt mencantumkan nilai pasar Elkan melambung tinggi. Semula, nilai pasar pemain berusia 23 tahun ini berada di angka 170 ribu Euro atau Rp3,48 miliar.

Namun kini, nilai pasar Elkan meroket ke angka 1,20 juta Euro atau Rp20,86 miliar. Pembaruan nilai transfer bek jangkung ini didasarkan pada menit bermainnya bersama Milwall FC musim ini, dimana dia sudah tampil sebanyak delapan kali di ajang Championship atau kasta kedua Liga Inggris dan Piala Liga Inggris.

Itu artinya, nilai pasar Elkan berpotensi kembali meroket seusai bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026. Namun demikian, mantan pemain Ipswich Town ini tidak sendiri.

Masih ada sejumlah pemain Timnas Indonesia lain yang mengalami fluktuasi nilai pasar di laman Transfermarkt. Berikut JawaPos.com merangkum tiga pemain yang mengalami fluktuasi nilai pasar.

1. Nathan Tjoe-A-On

Masih di sektor lini belakang, nilai pasar Nathan Tjoe-A-On juga mengalami pembaruan terkini pada 25 September 2026. Nilai pasar pemain Willem II ini semula berada di angka Rp7,82 miliar.

Kini, nilai pasar Nathan Tjoe-A-On berada di angka Rp12,17 miliar. Kenaikan ini tak lepas dari performanya yang tengah positif.

Editor: Banu Adikara
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