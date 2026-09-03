Debut Starter Elkan Baggott di Championship Berujung Pahit, Millwall FC Jebol 3 Gol

JawaPos.com - Millwall FC harus mengakui kekalahan dari Wrexham di pekan keempat Championship. Laga yang berakhir dengan skor 0-3 tersebut dimainkan di The Den, London pada Kamis (3/9).

Pelatih Millwall FC, Alex Neil memainkan bek Indonesia Elkan Baggott sebagai starter di laga melawan Wrexham kali ini. Bagi bek timnas tersebut, kesempatan ini adalah debutnya sebagai starter di Championship musim 2026-2027.

Pada dua laga di awal musim melawan Bristol City dan Norwich, Elkan hanya duduk di bangku cadangan. Sementara saat melawan Southampton di pekan ketiga, Elkan masuk sebagai pemain pengganti dan bermain selama 19 menit.

Permainan tangguh ditunjukkan Elkan di lini belakang meski timnya harus kebobolan tiga gol dari Wrexham. Di laga tersebut ia bermain selama 64 menit sebelum kemudian digantikan Derek Mazou-Sacko.

Secara statistik permainan, Elkan bermain solid di lini belakang. Melansir situs Fotmob, bek 23 tahun tersebut melakukan tiga aksi bertahan yang terdiri dari dua sapuan dan satu tekel.

Dari sisi duel, Elkan juga menunjukkan ketangguhannya. Dalam duel di lapangan, ia memenangkan tiga dari empat kali duelnya. Sementara di duel bola udara, Elkan menunjukkan keunggulannya. Dengan tinggi 1,96 meter, ia memenangkan dua dari dua duel udaranya.

Dengan kekalahan dari Wrexham, Millwall berada di peringkat 10 klasemen sementara Championship. Di laga selanjutnya, Elkan Baggott dan rekan setimnya akan menghadapi Bolton Wanderers pada 5 September.