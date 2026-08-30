Debut Elkan Baggott di EFL Championship Berakhir Pahit, Millwall Dihajar Southampton

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, akhirnya mencatatkan penampilan di EFL Championship bersama Millwall. Pemain berusia 24 tahun itu mendapat kesempatan bermain saat timnya menghadapi Southampton pada laga yang berlangsung Sabtu (29/8) malam waktu setempat.

Baggott masuk ke lapangan pada menit ke-71. Saat itu, situasi pertandingan sudah cukup sulit bagi Millwall karena mereka tertinggal 1-4 dari Southampton.

Kesempatan tersebut menjadi momen penting bagi Baggott setelah cukup lama menanti menit bermain di kompetisi kasta kedua sepak bola Inggris. Ia dipercaya mengisi lini belakang Millwall ketika pertandingan memasuki 20 menit terakhir.

Namun, kehadiran Baggott belum mampu membantu Millwall mengubah jalannya pertandingan. Southampton justru kembali mencetak gol pada menit ke-86 melalui Tom Fellows.

Gol tersebut membuat Southampton menutup laga dengan kemenangan telak 5-1 atas Millwall.

Sebelumnya, Southampton sudah membuka keunggulan melalui Cyle Larin pada menit ke-25.

Millwall sempat memperkecil ketertinggalan lewat Mark Sykes pada menit ke-15, tetapi setelah itu Southampton tampil lebih efektif di depan gawang.

Larin kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-62. F. Azaz kemudian mencetak gol pada menit ke-38, sebelum Leo Scienza menambah keunggulan Southampton melalui eksekusi penalti pada menit ke-55.

Secara statistik, pertandingan sebenarnya berlangsung cukup berimbang dalam beberapa aspek. Millwall melepaskan 19 tembakan, sedangkan Southampton mencatatkan 15 percobaan. Dari jumlah tersebut, Millwall menghasilkan delapan tembakan tepat sasaran dan Southampton enam.