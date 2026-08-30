Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.30 WIB

Debut Elkan Baggott di EFL Championship Berakhir Pahit, Millwall Dihajar Southampton

Elkan Baggott bersama Milwall. (istimewa) - Image

Elkan Baggott bersama Milwall. (istimewa)

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, akhirnya mencatatkan penampilan di EFL Championship bersama Millwall. Pemain berusia 24 tahun itu mendapat kesempatan bermain saat timnya menghadapi Southampton pada laga yang berlangsung Sabtu (29/8) malam waktu setempat.

Baggott masuk ke lapangan pada menit ke-71. Saat itu, situasi pertandingan sudah cukup sulit bagi Millwall karena mereka tertinggal 1-4 dari Southampton.

Kesempatan tersebut menjadi momen penting bagi Baggott setelah cukup lama menanti menit bermain di kompetisi kasta kedua sepak bola Inggris. Ia dipercaya mengisi lini belakang Millwall ketika pertandingan memasuki 20 menit terakhir.

Namun, kehadiran Baggott belum mampu membantu Millwall mengubah jalannya pertandingan. Southampton justru kembali mencetak gol pada menit ke-86 melalui Tom Fellows.

Gol tersebut membuat Southampton menutup laga dengan kemenangan telak 5-1 atas Millwall.
Sebelumnya, Southampton sudah membuka keunggulan melalui Cyle Larin pada menit ke-25. 

Millwall sempat memperkecil ketertinggalan lewat Mark Sykes pada menit ke-15, tetapi setelah itu Southampton tampil lebih efektif di depan gawang.

Larin kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-62. F. Azaz kemudian mencetak gol pada menit ke-38, sebelum Leo Scienza menambah keunggulan Southampton melalui eksekusi penalti pada menit ke-55.

Secara statistik, pertandingan sebenarnya berlangsung cukup berimbang dalam beberapa aspek. Millwall melepaskan 19 tembakan, sedangkan Southampton mencatatkan 15 percobaan. Dari jumlah tersebut, Millwall menghasilkan delapan tembakan tepat sasaran dan Southampton enam.

Penguasaan bola juga tidak terpaut jauh. Millwall menguasai 47 persen bola, sementara Southampton 53 persen. Kedua tim juga sama-sama cukup aktif menciptakan peluang dari sepak pojok, dengan Millwall memperoleh 11 corner dan Southampton delapan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Resmi Gabung Klub Inggris Millwall FC, Ini Alasan Perekrutannya! - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Resmi Gabung Klub Inggris Millwall FC, Ini Alasan Perekrutannya!

Jumat, 17 Juli 2026 | 21.12 WIB

Millwall Resmi Rekrut Elkan Baggott dari Ipswich Town, Bek Timnas Indonesia Dapat Kontrak Jangka Panjang - Image
Sepak Bola Dunia

Millwall Resmi Rekrut Elkan Baggott dari Ipswich Town, Bek Timnas Indonesia Dapat Kontrak Jangka Panjang

Kamis, 16 Juli 2026 | 22.00 WIB

Resmi! Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Gabung Millwall - Image
Sepak Bola Dunia

Resmi! Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Gabung Millwall

Kamis, 16 Juli 2026 | 11.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore