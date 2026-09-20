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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 20 September 2026 | 17.45 WIB

Simak Performa Elkan Baggott Selama 20 Menit Saat Millwall Ditahan Imbang West Ham United

Bek Millwall Elkan Baggott. (Dok. Millwall FC) - Image

Bek Millwall Elkan Baggott. (Dok. Millwall FC)

JawaPos.com - Millwall harus ditahan imbang rivalnya West Ham United di pekan kedelapan Championship.

Laga bertajuk Dockers Derby tersebut berakhir dengan skor 2-2 yang dimainkan di The Den, Sabtu (19/9).

Elkan Baggott main 20 menit

Millwall mengawali laga dengan sangat baik.

Sebagai tim tuan rumah, mereka berhasil mencetak dua gol lewat aksi yang dilakukan Caleb Taylor dan Camiel Neghli.

West Ham United tidak ingin pulang dengan tangan kosong.

Di babak kedua, tim tamu sukses menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Mohamadou Kante dan Konstantinos Mavropanos.

Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott tidak bermain sebagai starter.

Pelatih Millwall FC, Alex Neill memainkannya pada menit ke-70 menggantikan Mark Sykes untuk memperkuat lini pertahanan.

Sayangnya, usaha sang pelatih untuk menambah pemain bertahan tidak berdampak baik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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