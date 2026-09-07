Enam Pemain Persija Perkuat I League Selection U-18 di K League Asian Youth Championship 2026

Enam pemain Persija Jakarta bakal tampil di ajang turnamen internasional bersama I League Selection U-18. (Istimewa)
JawaPos.com - Enam pemain Persija Jakarta mendapat kesempatan untuk tampil di ajang turnamen internasional bersama I League Selection U-18.
Mereka menjadi bagian dari 18 pemain terbaik yang dipilih dari Elite Pro Academy (EPA) Super League U-18 2025/2026 untuk mengikuti K League Asian Youth Championship Jeju 2026 di Korea Selatan.
Turnamen di Jeju pada 2-6 September 2026, menjadi kesempatan bagi para pemain muda Indonesia untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional, sekaligus mengukur kemampuan menghadapi tim-tim dari negara lain.
Enam pemain Persija yang masuk dalam skuad I League Selection U-18 adalah Dava Aryuta Siregar, Erlangga Dwi Putra sebagai penjaga gawang, Djone Alexandre Nathanael, Ruswan Ristiansah, Aldiansyah Zaki Saputro di posisi bek, serta Nabil Khoiron Irawan yang berperan sebagai gelandang.
Tak hanya mengirimkan pemain, Persija juga menyumbangkan pelatih.
Ferdiansyah yang merupakan pelatih Persija U-18 dipercaya menangani I League Selection U-18 selama turnamen tersebut.
Salah satu pemain yang mendapat sorotan adalah Djone Alexandre Nathanael.
Pemain kelahiran 24 April 2008 itu menyadari persiapan tim tidak cukup panjang.
Para pemain hanya memiliki waktu sekitar satu pekan untuk berkumpul dan membangun kekompakan sebelum bertanding di Jeju.
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Jawa Pos
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