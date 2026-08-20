Kesempatan Pemain Muda DIY, PSIM Jogja Buka Seleksi EPA U-20 untuk Musim 2026/27

JawaPos.com - PSIM Jogja kembali membuka pintu bagi pesepak bola muda potensial di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggelar penjaringan pemain untuk Elite Pro Academy (EPA) U-20 sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/27.

Seleksi tersebut ditujukan bagi pemain muda yang ingin mendapat kesempatan bergabung dalam program pembinaan PSIM Jogja. Manajemen membuka peluang bagi talenta kelahiran 2007 dan 2008 untuk mengikuti proses seleksi.

Program ini menjadi salah satu langkah PSIM dalam memperkuat pembinaan pemain usia muda. Selain mencari pemain dengan kemampuan teknis yang menjanjikan, seleksi juga menjadi bagian dari upaya klub menyiapkan regenerasi untuk kebutuhan tim di masa mendatang.

Pendaftaran peserta berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Calon pemain dapat melakukan pendaftaran mulai 19 hingga 21 Agustus 2026.

Karena memiliki batas waktu, peserta diminta segera melengkapi formulir resmi dan seluruh persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Setelah proses pendaftaran ditutup, tahapan seleksi lapangan akan digelar di Lapangan Krapyak. Penyaringan pemain berlangsung selama tiga hari, yakni pada 24, 25, dan 26 Agustus 2026.

Setiap sesi seleksi dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB. Para pemain nantinya akan mengikuti sejumlah penilaian untuk melihat kemampuan yang mereka miliki, termasuk aspek teknik dan kondisi fisik.

PSIM juga menetapkan ketentuan mengenai perlengkapan yang harus dikenakan peserta. Pemain diwajibkan menggunakan setelan seragam sepak bola atau jersey berwarna putih selama mengikuti proses seleksi.