Tembus Rp 2,16 Miliar! Persik Kediri Lengkapi 8 Wonderkid Lokal Arungi Super League 2026/2027

Marselinus Ama Ola menambah pilihan pemain muda Persik Kediri untuk mengarungi Super League 2026/2027 dan League Cup 2026/2027. (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri menambah dua pemain muda, Muhammad Badrian Ilham dan Marselinus Ama Ola, pada penutupan jendela transfer pertama Super League 2026/2027.
Total nilai pasar keduanya mencapai sekitar Rp 2,16 miliar, demi memperkuat opsi pemain lokal muda untuk mengarungi kompetisi musim ini.
Dua rekrutan anyar tersebut bukan sekadar tambahan jumlah pemain dalam skuad Persik Kediri, tetapi juga menawarkan fleksibilitas karena mampu bermain di beberapa posisi berbeda.
Kehadiran Badrian Ilham dan Marselinus Ama Ola membuat pilihan pemain muda di tubuh Macan Putih semakin beragam untuk menghadapi padatnya agenda kompetisi.
Muhammad Badrian Ilham menjadi salah satu rekrutan anyar Persik Kediri yang punya kemampuan bermain di tiga posisi lini tengah, yakni gelandang serang, gelandang tengah, dan gelandang bertahan.
Pemain kelahiran 11 Juni 2002 tersebut didatangkan dari Persis Solo yang saat ini berkompetisi di Pegadaian Championship 2026/2027.
Kemampuan versatile itu sudah terlihat ketika Badrian Ilham memperkuat Persita dalam rentang 2023 hingga 2025.
Dalam periode tersebut, dia mampu mengisi tiga posisi berbeda di lini tengah dan mencatat total 34 penampilan dengan torehan satu gol serta dua assist.
Catatan tersebut menjadi salah satu modal Badrian Ilham ketika bergabung dengan Persik Kediri untuk musim 2026/2027.
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