Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 17.29 WIB

Tembus Rp 2,16 Miliar! Persik Kediri Lengkapi 8 Wonderkid Lokal Arungi Super League 2026/2027

Marselinus Ama Ola menambah pilihan pemain muda Persik Kediri untuk mengarungi Super League 2026/2027 dan League Cup 2026/2027. (Persik) - Image

Marselinus Ama Ola menambah pilihan pemain muda Persik Kediri untuk mengarungi Super League 2026/2027 dan League Cup 2026/2027. (Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri menambah dua pemain muda, Muhammad Badrian Ilham dan Marselinus Ama Ola, pada penutupan jendela transfer pertama Super League 2026/2027.

Total nilai pasar keduanya mencapai sekitar Rp 2,16 miliar, demi memperkuat opsi pemain lokal muda untuk mengarungi kompetisi musim ini.

Dua rekrutan anyar tersebut bukan sekadar tambahan jumlah pemain dalam skuad Persik Kediri, tetapi juga menawarkan fleksibilitas karena mampu bermain di beberapa posisi berbeda.

Kehadiran Badrian Ilham dan Marselinus Ama Ola membuat pilihan pemain muda di tubuh Macan Putih semakin beragam untuk menghadapi padatnya agenda kompetisi.

Badrian Ilham Bawa Fleksibilitas di Lini Tengah

Muhammad Badrian Ilham menjadi salah satu rekrutan anyar Persik Kediri yang punya kemampuan bermain di tiga posisi lini tengah, yakni gelandang serang, gelandang tengah, dan gelandang bertahan.

Pemain kelahiran 11 Juni 2002 tersebut didatangkan dari Persis Solo yang saat ini berkompetisi di Pegadaian Championship 2026/2027.

Kemampuan versatile itu sudah terlihat ketika Badrian Ilham memperkuat Persita dalam rentang 2023 hingga 2025.

Dalam periode tersebut, dia mampu mengisi tiga posisi berbeda di lini tengah dan mencatat total 34 penampilan dengan torehan satu gol serta dua assist.

Catatan tersebut menjadi salah satu modal Badrian Ilham ketika bergabung dengan Persik Kediri untuk musim 2026/2027.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persik Kediri Rekrut Dua Pemain Muda Jelang Penutupan Transfer, Ini Profil Badrian dan Marselinus - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Rekrut Dua Pemain Muda Jelang Penutupan Transfer, Ini Profil Badrian dan Marselinus

Selasa, 29 September 2026 | 15.33 WIB

Ketika Jeda Kompetisi, Persik Kediri Justru Genjot Stamina Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Ketika Jeda Kompetisi, Persik Kediri Justru Genjot Stamina Pemain

Sabtu, 26 September 2026 | 22.00 WIB

Jatah Libur Pendek Persik Kediri, Imanol Garcia dan Ernesto Gomes Jadi yang Terbaik dalam Tes Fisik - Image
Sepak Bola Indonesia

Jatah Libur Pendek Persik Kediri, Imanol Garcia dan Ernesto Gomes Jadi yang Terbaik dalam Tes Fisik

Sabtu, 26 September 2026 | 14.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore