Persik Kediri Rekrut Dua Pemain Muda Jelang Penutupan Transfer, Ini Profil Badrian dan Marselinus

Persik Kediri datangkan dua pemain muda, Badrian Ilham dan Marselinus Ama Ola. (Istimewa)
JawaPos.com - Persik Kediri menambah kekuatan skuad menjelang penutupan jendela transfer pertama BRI Super League 2026/27 dengan mendatangkan Muhammad Badrian Ilham dan Marselinus Ama Ola.
Kedua pemain muda itu memiliki kesamaan dalam hal kemampuan bermain di sejumlah posisi.
Tim Macan Putih berharap kehadiran mereka bisa memberikan tambahan opsi bagi tim untuk menjalani kompetisi musim ini.
Badrian Ilham direkrut dari Persis Solo yang saat ini berlaga di Pegadaian Championship 2026/27.
Pemain kelahiran 11 Juni 2002 itu dikenal sebagai gelandang yang cukup fleksibel.
Dia bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang. Kemampuan tersebut sudah diperlihatkannya ketika memperkuat Persita selama tiga musim pada periode 2023 hingga 2025.
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Selama membela Persita, Badrian mencatatkan 34 penampilan dengan torehan satu gol dan dua assist.
Catatan tersebut menjadi modal bagi pemain yang masih berada dalam usia produktif untuk melanjutkan karier bersama Persik.
Sementara itu, Marselinus Ama Ola merupakan pemain yang namanya sempat mencuri perhatian ketika memperkuat Timnas Indonesia U-20 di bawah asuhan Indra Sjafri pada Piala AFF U-19 2024.
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Jawa Pos
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