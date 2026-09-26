Ketika Jeda Kompetisi, Persik Kediri Justru Genjot Stamina Pemain

Pemain Persik Kediri terus menggelar latihan saat kompetisi libur karena FIFA Matchday. (I.League)
JawaPos.com - Kompetisi Super League 2026/2027 istirahat cukup panjang pada kalender FIFA Matchday periode September-Oktober. Ketika Timnas Indonesia bertarung di FIFA ASEAN Cup 2026, Persik Kediri memanfaatkan jeda tersebut dengan menggenjot fisik para pemain.
Usai pertandingan terakhir di kandang Arema FC yang berakhir 1-1, Bayu Otto dkk sempat diliburkan selama empat hari. Kini, skuad Macan Putih berkumpul kembali dengan agenda utama pekan pertama latihan fisik.
Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengatakan tim menggunakan masa jeda kompetisi untuk meningkatkan kondisi fisik pemain. Sebenarnya kebugaran para pemain sudah baik, tapi dia menilai tubuh mereka masih bisa ditingkatkan hingga mencapai kondisi lebih ideal lagi.
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“Kami memanfaatkan pekan ini untuk mengembangkan kondisi fisik. Kami ingin meningkatkan hal yang sudah bagus sampai menemukan titik peak performa," katanya.
Arsitek asal Spanyol itu perlu memiliki pasukan dengan fisik kuat untuk disesuaikan dengan karakter permainan yang diterapkannya musim ini. Pasalnya Marcos Reina ingin Persik Kediri bermain dengan intensitas tinggi di pertandingan.
Patron permainan itu sudah ditunjukkan Persik Kediri pada tiga laga pertama lalu. Mereka selalu tampil spartan saat bertahan dan agresif ketika menyerang.
“Kami ingin menjadi tim yang konsisten dengan intensitas tinggi. Pemain harus punya fisik tangguh untuk bertahan dan menyerang. Untuk itu kami membutuhkan sebuah tim dalam kondisi terbaik,” jelasnya.
Meski sempat dapat jatah libur pendek, Marcos mengungkapkan kondisi para pemain tetap terjaga. Dari hasil tes fisik yang telah dijalani para pemain, Imanol Garcia dan Ernesto Gomes punya catatan terbaik.
“Imanol Garcia di tes ini menjadi salah satu yang terbaik. Pada pramusim, dia juga melakukannya bersama Sandro. Kali ini Imanol bersama Ernesto Gomez," ungkapnya.
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